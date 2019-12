Korban Minta Polisi Ungkap Dalang Penyerangan  

Novel Baswedan

JAKARTA - Tim Advokasi Novel Baswedan mendesak Polri mengungkap auktor intelektualis maupun jenderal polisi di balik penyerangan terhadap Novel. Pihak Novel selaku korban meminta kepolisian terbuka dalam pengungkapan kasus tersebut.

Tim advokasi Novel meyakini dua anggota Polri berpangkat brigadir yang sudah ditangkap hanya pelaku lapangan. "Kepolisian harus segera mengungkap jenderal dan auktor intelektualis lain yang terlibat dalam kasus penyiraman dan tidak berhenti pada pelaku lapangan," kata anggota Tim Advokasi Novel, Alghiffari Aqsa, dalam siaran pers, Jumat (27/12/2019).

Alghiffari menuturkan, tim gabungan yang dibentuk Polri sebelumnya menyimpulkan bahwa penyerangan terhadap Novel berhubungan dengan pekerjaaannya sebagai penyidik KPK. Bahkan, tim tersebut juga sempat menyebutkan bahwa penyerangan itu berkaitan dengan enam kasus high profile yang ditangani Novel Baswedan.

Diduga kuat ada dalang di balik penyerangan Novel Baswedan yang diketahui menjadi kepala satgas penanganan sejumlah kasus megakorupsi di KPK. "Tidak mungkin pelaku hanya berhenti di dua orang ini. Karena itu, perlu penyidikan lebih lanjut hubungan dua orang yang saat ini ditangkap dengan kasus yang ditangani Novel/KPK," ujar Alghiffari.

Ia melanjutkan, Tim Advokasi Novel Baswedan sejak awal juga sudah menduga penyerangan terhadap Novel melibatkan anggota polisi. "Salah satunya adalah penggunaan sepeda motor anggota kepolisian," jelasnya. Ia juga meminta Polri serius menanggapi teror terhadap dua pimpinan KPK periode sebelumnya yakni Agus Rahardjo dan Laode M Syarif.

Anggota lain Tim Advokasi Novel Baswedan, Muhammad Isnur, menilai ada kejanggalan dalam penangkapan terhadap terduga pelaku penyerangan Novel, RM dan RB, oleh Polri itu. Pertama, adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 23 Desember 2019 yang menyatakan pelaku belum diketahui. Kedua, ada perbedaan informasi yang disampaikan pihak Polri adalah RM dan RB disebut menyerahkan diri dan ditangkap.

Dia menjelaskan, Polri harus membuktikan pengakuan yang bersangkutan kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi kunci di lapangan maupun ada kesesuaian dengan sketsa wajah terduga pelaku yang pernah dirilis sebelumnya.

"Temuan polisi (penangkapan RM dan RB) seolah-olah baru sama sekali. Misal, apakah orang yang menyerahkan diri mirip dengan sketsa-sketsa wajah yang pernah beberapa kali dikeluarkan Polri. Polri harus menjelaskan keterkaitan antara sketsa wajah yang pernah dirilis dengan tersangka yang baru saja ditetapkan," kata dia. (tribun network/gle/kompas.com)