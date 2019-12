Harga Kopi Arabika Bergerak Naik  

REDELONG - Kopi arabika yang merupakan komoditas unggulan asal Dataran Tinggi Gayo (DTG) dalam sepekan ini mengalami kenaikan harga seiring mulai menurunnya intensitas curah hujan. Faktor cuaca yang mulai membaik di pagi hari, sehingga proses pengolahan kopi pun tidak membutuh waktu lama, mulai dari petani hingga ke pedagang.

Memang kondisi cuaca di Bener Meriah pada pagi hari cerah, namu menjelang sore hari biasanya akan turun hujan gerimis disertai kabut tipis.

Iswandi (39), toke kopi (pengumpul) di kawasan Kampung Pondok Keramat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, kepada Serambi, Minggu (29/12/2019) mengatakan, mulai membaiknya cuaca dalam sepekan ini membuat harga kopi gelondong (kopi merah) mulai naik. Jika musim penghujan harga kopi gelondong hanya Rp 9.000/bambu, sejak cuaca mulai cerah harganya sudah mencapai Rp 10.000/bambu.

“Setiap musim penghujan harga kopi gelondong di Bener Meriah selalu merosot, lantaran biji kopi merah terlalu sering terkena air hujan, sehingga mengalami perubahan gestur (bentuk) yang cenderung lebih besar dari normalnya,” ujar Iswandi.

Dikatakan, pada musim cuaca cerah satu kaleng kopi gelondong bisa menghasilkan gabah 4 bambu, namun jika musim hujan satu kaleng kopi gelondong hanya menghasilkan 3,5 bambu. “Sejak beberapa hari ini cuaca mulai cerah, sehingga kopi gelondong mengalami kenaikan harga,” kata Iswandi.

Namun untuk harga kopi kering (biji hijau) tidak mengalami kenaikan, tetap Rp 56.000 per kilogram. Samsudin (39), salah seorang petani kopi di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, membenarkan, harga kopi gelondong beberapa hari ini mulai merangkak naik dari Rp 9.000 per bambu menjadi Rp 10.000 per bambu. “Mudah-mudahan harga kopi merah terus merangkak naik agar para petani kopi bisa sejahtera, karena harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini juga mengalami kenaikan,” ujar Samsudin. (bud)