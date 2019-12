Harga Telur Naik, Cabai Merah Turun  

BLANGPIDIE - Menjelang pergantian tahun, harga telur ayam ras di Pasar Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), meningkat. Sebaliknya, harga cabai rawit dan cabai merah terjadi penurunan harga di pasaran.

Pantauan Serambi di Pasar Blangpidie, Kamis (26/12/2019), harga telur ayam di tingkat pedagang pasar yang berlokasi di Desa Meudang Ara itu mencapai Rp 45.000 per papan (isi 30 butir). Menurut Fahmi, salah seorang pedagang grosir di pasar itu, harga telur ayam yang dipasok di Medan, Sumatera Utara (Sumut) mulai terjadi peningkatan sejak sekitar satu bulan lalu. “Sebelumnya kita jual Rp 38.000 per papan, kemudian meningkat menjadi Rp 42.000 per papan, lalu naik lagi menjadi Rp 45.000 per papan,” katanya.

Kenaikan harga telur ayam belakangan ini, jelasnya, dikarenakan pihak produsen di Medan, Sumu, menaikkan harga. Di samping itu, permintaan telur ayam ras produksi Medan dari daerah lain juga semakin tinggi menjelang tahun baru 2020.

Selain telur, minyak makan curah dan bawang merah juga mengalami kenaikan. Minyak makan curah yang sebelumnya bisa dijual Rp 18.000 per bambu (2 liter), meningkat menjadi Rp 21.000 per bambu. “Sekitar satu lalu, satu drum minyak makan curah sekitar Rp 1.700.000, sekarang naik menjadi Rp 2.050.000,” sebut Fahmi. “Hal ini mengakibatkan harga eceran minyak makan curah di pasar mengalami kenaikan,” imbuh dia. Sedangkan harga bawang merah lokal juga naik menjadi Rp 35.000 per kg.

Cabai merah turun

Sementara itu, cabai merah di Pasar Blangpidie terjadi penurunan harga. Pedagang setempat menjual cabai merah pada Kamis (26/12/2019), dengan harga berkisar Rp 15.000 sampai Rp 20.000 per kg. Namun harga cabai rawit lebih tinggi mencapai Rp 30.000 sampai Rp 33.000 per kg. Khusus stok cabai merah yang dipasarkan di Pasar Blangpidie merupakan produksi lokal petani di kawasan Abdya. Sedangkan kebutuhan cabai rawit dipasok dari luar daerah.

Beberapa pedagang menjelaskan, tanaman cabai merah yang dikembangkan petani Abdya, terutama di Kuala Batee, Babahrot, Jeumpa, dan Blangpidie, sedang memasuki panen. Tingkat produksi tanaman cabai merah lokal cukup banyak sehingga terjadi banjir stok di pasaran. Seperti biasa, saat stok melimpah, maka terjadi penurunan harga.(nun)