Bendera Perang Berkibar di Iran

Warga menghadiri prosesi pemakaman bagi Mayor Jenderal Qassem Soleimani, kepala Pasukan elit Quds, dan komandan milisi Irak Abu Mahdi al-Muhandis yang tewas dalam serangan udara di bandara Baghdad, di Ahvaz, Iran, Minggu (5/1/2020). ANTARA FOTO/Hossein Mersadi/Fars news agency/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

* Siap Balas Dendam Terhadap AS

TEHERAN - Sebuah bendera berwarna merah mulai berkibar di puncak Masjid Jamkaran, Kota Qom, Iran. Pengibaran bendera pada Sabtu (4/1/2020), tersebut merupakan pertanda Iran menyatakan perang dan balas dendam terhadap Amerika Serikat (AS) setelah pembunuhan terhadap Mayor Jenderal Qassem Soleimani, Komandan Quds (pasukan elite di Garda Revolusi Iran), di Bandara Internasional Baghdad, Irak, Jumat (3/1/2020) dini hari.

Iran bahkan sudah menyatakan siap menyerang 35 target kepentingan AS di wilayah Timur Tengah. Televisi pemerintah Iran menyiarkan proses pengibaran bendera di atas menara Masjid Jamkaran yang dihormati di Kota Qom. Dalam tradisi rakyat Iran, bendera merah melambangkan darah yang tumpah secara tidak adil dan berfungsi sebagai panggilan untuk balas dendam. Menurut laporan, pengibaran bendera merah di atas Masjid Jamkaran merupakan yang pertama kali dilakukan.

Tak pelak, Presiden AS, Donald Trump, ganti menggertak akan menyerang 52 target strategis di wilayah Iran jika negara para mullah itu berani mengusik kepentingan AS di seluruh dunia. "Biarkan ini berfungsi sebagai PERINGATAN, jika Iran menyerang setiap orang Amerika, atau aset Amerika, kami telah menargetkan 52 titik di Iran (mewakili 52 sandera Amerika di Iran beberapa tahun lalu). beberapa di antaranya level tingkat tinggi, dan target-target itu serta Iran sendiri, AKAN DISERANG SECARA SANGAT CEPAT DAN SANGAT KERAS. AS tidak menginginkan ancaman lagi!" ancam Trump melalui akun Twitternya, Sabtu (4/1/2020). Di kalimat tertentu, Trump tampaknya sengaja menggunakan huruf kapital.

Tidak lama setelah cuitan Trump muncul di Twitter @realDonaldTrump tersebut, laman pemerintah AS diretas oleh kelompok yang menyebut dirinya Kelompok Peretas Keamanan Siber Iran. Sebuah pesan terpampang di laman Program Perpustakaan Penyimpanan Federal Amerika.

“Ini adalah sebuah pesan dari Republik Islam Iran. Kami tidak akan berhenti mendukung teman-teman kami di wilayah ini: rakyat Palestina yang tertindas, rakyat Yaman yang tertindas, rakyat dan pemerintah Suriah, rakyat dan pemerintah Irak, rakyat Bahrain yang tertindas, Mujahidin sejati di Libanon dan Palestina, (mereka) akan selalu kami dukung," bunyi pesan tersebut. Pada laman tersebut juga terpampang foto Donald Trump yang terpukul di bagian wajah dan mulutnya berdarah. "Ini hanya bagian kecil dari kemampuan siber Iran," tulis peretas tersebut.

Sementara itu, Militer AS mengkonfirmasi adanya dua serangan roket di dekat fasilitas Amerika di Irak pada Sabtu (4/1/2020). Namun, dalam serangan itu tidak ada personel atau sekutu AS yang terluka. Serangan tersebut terjadi di dekat zona hijau di Baghdad dan Pangkalan Udara Balad di Irak utara.

Sebelumnya, Sabtu (4/1/2020), seorang pejabat Iran mengatakan setidaknya 35 target AS, termasuk kapal perang dan Tel Aviv (ibukota Israel), sudah diidentifikasi untuk serangan balasan. Jenderal Iran, Gholamali Abuhamzeh, komandan Pengawal Revolusi di wilayah Kerman, mengeluarkan ancaman tersebut, sehari setelah kematian Mayor Jenderal Qasem Soleimani.

Abuhamzeh mengatakan target vital Amerika di wilayah itu sudah diidentifikasi sejak lama, termasuk kapal-kapal di Teluk Persia, Selat Hormuz, dan Kota Tel Aviv. "Selat Hormuz adalah titik vital bagi Barat. Sejumlah besar kapal perusak dan kapal perang AS ada di sana. Sekira 35 target AS di wilayah tersebut serta Tel Aviv berada dalam jangkauan kami," katanya, seperti dikutip Kantor Berita Reuters.

Janjikan balasan