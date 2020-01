Krisis Amerika Vs Iran, Harga Minyak Mentah Naik 2 Persen

Via Intisari

SERAMBINEWS.COM, ANKARA – Krisis Amerika Vs Iran memicu naiknya harga minyak mentah dunia.

Harga minyak mentah naik sekitar 2 persen pada awal perdagangan pada hari Senin (6/1/2020), demikian dilansir Kantor Berita Turki Anadolu Agency.

Kenaikan harga minyak mentah dunia ini dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang berisiko mengamankan pasokan minyak mentah dari wilayah tersebut.

Data Benchmark Internasional menunjukkan, minyak mentah Brent diperdagangkan pada $ 70,17 per barel pada 06.30 GMT.

Terjadi kenaikan 2,3 persen, dibandingan saat ditutup Jumat pada $ 68,60 per barel, dengan peningkatan 3,55% dalam perdagangan intraday.

Benchmark Amerika West Texas Intermediate diperdagangkan pada $ 64,31 per barel.

Kenaikan 2% pada waktu yang sama setelah berakhir Jumat pada $ 63,05 per barel dengan kenaikan perdagangan intraday 3,06%.

"... Jika Iran menyerang orang atau target AS, AS akan dengan cepat & sepenuhnya menyerang balik, & mungkin dengan cara yang tidak proporsional," tulis Presiden AS Donald Trump di Twitter Minggu malam.

Ketegangan yang meningkat datang di tengah pembunuhan jenderal Iran Qassem Soleimani.

Setelah itu parlemen Irak juga mengeluarkan resolusi yang menyerukan pemerintah untuk mengeluarkan semua pasukan A.S. dari negara mereka.

Trump mengatakan kepada wartawan hari Minggu jika pemerintah Irak memaksa pemindahan pasukan AS, Baghdad akan menghadapi "sanksi seperti yang belum pernah mereka lihat sebelumnya."(Anadolu Agency)