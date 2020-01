Pemko Dorong Petani Kembangkan Jagung  

SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam mendorong masyarakat untuk beralih dari usaha perkebunan ke sektor pertanian seperti mengembangkan tanaman jagung. Untuk mendukung kebijakannya itu, Pemko Subulussalam memplot anggaran untuk pengembangan 3.500 hektare lahan tanaman jagung.

Wali Kota Subulussalam, Affan Alfian Bintang SE kepada Serambi, Minggu (5/1), membeberkan arah kebijakan Pemko Subulussalam di bidang pertanian. Dikatakan, jika selama ini mayoritas masyarakat mengembangkan sektor perkebunan kelapa sawit, maka mulai tahun ini akan didorong ke tanaman pangan khususnya jagung. Dalam hal ini, Pemko Subulussalam memploting anggaran guna membantu para petani.

Affan Bintang menjelaskan, jika gebrakan pengembangan sektor pertanian sebagai wujud visi misi dia bersama wakilnya Drs Salmaza MAP di bidang peningkatan perekonomian. Dikatakan, selama ini berdasarkan pengkajian di lapangan masyarakat tidak mampu mengelola tanaman kelapa sawit atau sektor perkebunan. Sebab, selain sulit mendapat bibit yang bagus juga berat dalam perawatan. Kecuali itu, harga jual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit saban waktu membuat petani menjerit.

Kecuali itu, dalam hal hasil, tanaman jagung juga lebih menjanjikan serta murah dalam perawatan atau produksi. Rata-rata produksi jagung dapat menghasilkan sekurangnya tujuh ton per hektare. Setahun, lanjut Affan Bintang, di Subulussalam bisa dua kali tanam. Nah, jika rata-rata petani memiliki dua hektare lahan jagung dan menghasilkan tujuh ton produksi dengan nilai jual Rp 3.000 per kilogram, maka hasilnya bisa mencapai Rp 42 juta per panen. Sementara untuk kelapa sawit selain harus membutuhkan lahan luas, hasilnya juga tidak menjanjikan dengan berbagai persoalan seperti buah trek, harga anjlok, hingga perawatan menurun.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Perikanan (Distanbunnakkan) Kota Subulussalam, Sulisman membenarkan arah kebijakan pengembangan jagung di daerah ini. Tahun ini, kata Sulisman, pemerintah memplot anggaran untuk lahan seluas 3.500 hektar guna merangsang program pengembangan jagung.

Dikatakan, bantuan tersebut bersumber dari tiga mata anggaran masing-masing APBK 1.000 hektare, APBA 1.000 hektare dan APBN 1.500 hektare. Total luasan pengembangan tanaman jagung tahun 2020 3.500 hektare. Sebelumnya paling luas 1.200 hektare. Kebijakan tersebut, menurut Sulisman, dalam rangka menyukseskan program pengembangan jagung di Kota Sada Kata. ”Sebab selama ini masyarakat Subulussalam mayoritas menggeluti tanaman kelapa sawit. Jadi, mulai tahun ini kita dorong mengembangkan komoditas jagung, apalagi sekarang trend petani yang mengembangkannya selalu meningkat. Jadi, pemerintah ikut andil,” ujar Sulisman.

Sulisman mengaku optimis program serupa akan berhasil di Subulussalam. Namun ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak khususnya keseriusan petani dan pemerintah. Saat menjadi kepala SKPK di Aceh Tenggara, Sulisman memulai pengembangan jagung tahun 2000 dengan luasan lahan 800 hektare. Sampai masa jabatanannya di daerah itu berakhir 2006 lalu, program terkait berhasil dikembangakan hingga 32 hektare. Berbekal pengalamana di Aceh Tenggara, Sulisman menyatakan siap melanjutkan untuk Kota Subulussalam. (lid)