Trump Didemo di Negeri Sendiri  

Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk membunuh Mayor Jenderal Qassem Soleimani, Komandan Quds (pasukan elite di Garda Revolusi Iran), memicu aksi unjuk rasa di negerinya sendiri. Sejumlah kelompok massa turun ke jalan di Washington dan sejumlah kota lain di AS, Sabtu (4/1/2020). Pengunjuk rassa mengecam serangan terhadap perwira tinggi Iran tersebut.

Pendemo juga mengecam keputusan Trump untuk mengirim sekitar 3.000 personel militer tambahan ke Timur Tengah. "Tidak ada keadilan, tidak ada perdamaian. AS angkat kaki dari Timur Tengah!" teriak ratusan demonstran di depan Gedung Putih sebelum menuju Trump International Hotel, yang berada tak jauh dari lokasi tersebut. Aksi protes serupa terjadi di New York, Chicago, dan kota-kota lain di AS. Massa di Washington memegang poster-poster yang antara lain bertuliskan "Jangan ada perang atau sanksi terhadap Iran!" dan "Pasukan AS keluar dari Irak!"

Aksi itu melibatkan aktris sekaligus pegiat hak asasi manusia Jane Fonda. "Generasi muda di sini harus tahu, semua perang yang terjadi sejak Anda lahir karena memperebutkan minyak. Kita tidak bisa lagi kehilangan nyawa, membunuh orang, serta merusak lingkungan gara-gara minyak," kata Fonda (82) di hadapan massa.

Seorang demonstran, Steve Lane, mengakui aksi tersebut tidak banyak mempengaruhi kebijakan Trump. "Namun setidaknya saya bisa hadir dan mengatakan sesuatu yaitu menentang hal ini (serangan terhadap Qasem di Irak). Mungkin jika cukup banyak orang melakukan hal serupa, ia (Trump) akan mendengarkan," katanya.

Pendapat publik menunjukkan warga AS secara umum menentang intervensi militer AS di luar negeri. Survei tahun lalu oleh Chicago Council on Global Affairs menyebutkan 27 persen warga Amerika yakin intervensi militer menjadikan AS lebih aman, dan hampir setengahnya berpendapat sebaliknya.

Kapal perang ke teluk

Sementara itu, bukan hanya AS yang menyiapkan diri menghadapi aksi balas dendam Iran, tapi juga Inggris, sekutu dekat Negara Paman Sam itu. Saat ini, Inggris sudah meningkatkan keamanan di fasilitas kepentingannya di Timur Tengah. Sebanyak dua kapal perang Inggris diperintahkan mengawal kapal tanker berbendera Inggris yang sedang berada di kawasan Teluk (Selat Hormuz).

Pemerintah Inggris juga memerintahkan sekitar 400 tentaranya untuk menjaga markas miiter, para diplomat, serta fasilitas lain setelah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Selain itu, tentara Inggirs yang selama ini berada di delapan pangkalan kecil di Irak, untuk pindah ke markas yang lebih besar. Satu kapal selam bertenaga nuklir yang dipersenjatai rudal jelajah Tomahawk dan berada di wilayah itu, kini diperintahkan dalam kondisi siap tempur.

"Kami memiliki rencana A dan rencana B jika semuanya dimulai (terjadi perang). Pasukan kami di wilayah tersebut telah diberitahu untuk mengarahkan fokus pada perlindungan pasukan," ujar seorang pejabat senior Inggris, Sabtu (4/1/2020).

Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengungkapkan, pihaknya sudah memerintahkan kapal perang ke Selat Hormuz untuk melindungi kapal dan warga negara Inggris. Sekitar 50 anggota Spesial Air Service (SAS/pasukan khusus Inggris) sedang menuju ke Timur Tengah untuk membantu evakuasi potensial warga Inggris. Belum diketahui apakah Inggris juga akan mengerahkan delapan jet Topan RAF (pesawat mata-mata Sentinel, dan drone) yang berbasis di Siprus ke Timur Tengah. (dailymail/rtr/cnn/feb)