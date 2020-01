Warna Terbaru New Honda CBR150R Sudah Bisa Dipesan, Ini Harganya untuk Wilayah Aceh

For Serambinews.com/Foto/PT AHM

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan New Honda CBR150R dengan warna terbaru yaitu Dominator Matte Black.

Pada pilihan warna terbaru ini, disematkan perpaduan warna hitam doff pada setiap sisi bodi dengan konsep grafis tipografi, sehingga menghasilkan tampilan sesuai gaya hidup masa kini.

Selain itu, New Honda CBR150R menghadirkan varian Matte Black dengan konsep Street Sport dan varian Victory Black Red yang diusung dengan konsep Racing Look.

Kedua varian ini mengedepankan aksen warna yang kontras disertai dengan garis tajam yang menyuguhkan kesan speedy dan agresif.

Pimpinan PT Capella Dinamik Nusantara Banda Aceh, Saifullah yang dikonfirmasi Serambinews.com, Senin (6/1/2020) menyampaikan konsumen sudah bisa memesan New Honda CBR150R dengan warna terbaru itu di Showroom Honda terdekat yang ada di Aceh.

Ia menyebutkan New Honda CBR150R memiliki empat varian warna untuk setiap tipe, yaitu untuk tipe STD warna Matte Black dipasarkan dengan harga On The Road (OTR) Aceh Rp 36.819.000/unit, dan Victory Black Red dipasarkan dengan harga Rp 37.519.000/unit. Sedangkan untuk tipe ABS Rp 41.519.000/unit.

Sementara varian Dominator Matte Black sebagai warna baru pada model ini serta Honda Racing Red dipasarkan dengan harga OTR Aceh Rp 37.519.000/unit untuk tipe STD dan Rp 41.519.000/unit untuk tipe ABS, dan warna MotoGP Edition dipasatrkan dengan harga Rp 41.719.000/unit untuk tipe ABS.

Marketing Director AHM, Thomas Wijaya mengatakan sejak diperkenalkan awal 2016, Honda CBR150R terus diminati oleh konsumen sepeda motor di Indonesia, terutama para pecinta motor sport.

Pembaharuan pada model ini terus dilakukan agar sejalan dengan tren terkini yang menjadi inspirasi AHM dalam melakukan pengembangan sebuah produk.

“Bagi para pecinta kecepatan, New Honda CBR150R dikenal dengan DNA “Total Control” yang membuatnya mudah dikendalikan,” ujar Thomas.

Menurutnya, dengan kenyaman dan handling yang sempurna dalam bermanuver, New Honda CBR150R ini cocok digunakan dalam aktifitas harian baik perkotaan maupun di lintasan. Desain cast wheel yang semakin modern memberikan kesan racing sesungguhnya.

Pada sisi fitur pengereman, model ini telah disematkan disc break yang bergelombang semakin menguatkan konsep sporti yang diusung.

Anti-lock Breaking System (Khusus untuk tipe ABS) semakin menambah kenyamanan dan keamanan pengendara saat melakukan pengereman yang disertai dengan penambahan fitur Emergency Stop Signal (ESS).

"Fitur ESS ini secara otomatis akan mengaktifkan lampu Hazard saat melakukan pengereman mendadak, sebagai informasi kepada pengendara sekitar terutama pengendara di posisi belakang untuk menghindar dan mengurangi resiko kecelakaan," jelasnya. (*)