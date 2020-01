Pelaku Industri Keramik Mengeluh, dari Gas Mahal Hingga Banjir Barang Impor

SERAMBINEWS.COM - Industri keramik dalam negeri sudah sejak lama mengeluhkan harga gas yang dinilai sangat memberatkan.

Padahal industri ubin di dalam negeri tengah dalam kondisi pelik karena membanjirnya impor keramik.

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Elisa Sinaga, mengungkapkan harga gas yang dibayar bagi industri domestik masih berada di atas 9 dollar AS per MMBTU.

"Harga kita masih termasuk yang mahal di banding secara kawasan, kita harganya 9,1 dollar AS (per MMBTU). Artinya apa? Harus ada campur tangan pemerintah, terserah lah caranya bagaimana," kata Elisa kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2020).

Menurutnya, penurunan gas jangan hanya sekadar janji. Masalah harga gas sudah memberatkan industri sejak beberapa tahun belakangan.

"Padahal kita kan ingat, sekitar kalau nggak salah tiga tahun lalu kan janji katanya gas sudah bisa berikan penurunan gas. Kita percaya, kepercayaan ini yang penting," ujar Elisa.

"Tinggal seberapa mampu pemerintah dan seberapa effort-nya, kita perhatikan betul. Jangan bilang oh nggak bisa turun, negara nggak mampu. Jadi bisa harga 5 dollar (per MMBU) bagus, bisanya 6 dollar (per MMBTU) juga monggo. Buktinya negara lain bisa kok," imbuhnya.

Dikatakannya, harga gas yang membuat ongkos produksi tertekan.

Di sisi lain, pelaku industri keramik juga harus dihadapkan pada keramik impor dari China, India, dan Vietnam.

Kata Elisa, meski harga keramik ditentukan banyak faktor, ongkos energi untuk di pabrik keramik tetap jadi yang dominan.