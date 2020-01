Pencegahan Dini di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan 

For Serambinews.com

SERAMBINEWS.COM, ACEH SELATAN - Kepala BNNK Aceh Selatan beserta Kasi P2M, Kasi Rehabilitasi, Dokter Klinik Pratama BNNK Aceh Selatan dan staf melaksanakan kegiatan Sosialisasi sekaligus pelaksanaan Deteksi Dini kepada ASN di Sekretariat DPRK Kabupaten Aceh Selatan dengan jumlah peserta sebanyak 60 Orang yang terdiri dari PNS dan tenaga Honorer.

• Balas Dendam, Iran Hujani Roket ke Pangkalan Militer AS, Perang Dunia III Dimulai?

• Kisah Miliarder Berharta Rp34 Triliun, Tak Punya Rumah Hingga Dicap Gelandangan

• Setelah Bombardir Pangkalan Militer Amerika Serikat, Iran Juga Ancam Sekutu AS di Timur Tengah

Acara tersebut di buka langsung oleh Sekretaris DPRK Aceh Selatan, dimana beliau mengharapkan kegiatan yang direncanakan menjadi rutinitas tahunan di Sekretariat DPRK Aceh Selatan dan beliau berharap agar zero Narkoba di lingkungan kerja.

kegiatan tes urine kepada peserta dengan hasil akhir Negatif (For Serambinews.com)

Beliau juga menghimbau Kepada seluruh staf jika ada pengguna segera melaporkan diri untuk di Rehabilitasi.

Selanjutnya Kepala BNNK Aceh Selatan juga menyampaikan bahwa Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat Narkoba.

• Viral Penampakan Siluet Tanduk Setan Muncul dari Dalam Laut, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

• Iran Serang Pangkalan Militer Amerika Serikat, Harga Minyak Langsung Meroket

Kegiatan ini berdasarkan dari Surat Edaran Menpan RB No. 50 Tahun 2017 dan Inpres No. 6 Tahun 2018 bahwa semua Instansi/Lembaga harus mendukung dan membuat Rencana Aksi P4GN dan berperan aktif agar bersama-sama mencegah dan memberantas Narkoba di tanah Aceh khususnya sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 104, 105, 106 dan 107 tentang peran serta masyarakat bahwa masyarakat mempunyai peran serta dan berhak serta tanggung jawab dalam P4GN.

• Kerusakan Irigasi Harus Diperbaiki, Ribuan Hektare Sawah Terancam Kering

• Pengadilan Tolak Gugatan Irwandi, Kisruh Dualisme Kepengurusan PNA

Acara dilanjutkan dengan kegiatan tes urine kepada peserta dengan hasil akhir Negatif.

Kegiatan berlangsung di ruang rapat pada pukul 09.00 s.d 12.00 Wib.

Kegiatan ini merupakan kemandirian dari Instansi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan. (*)