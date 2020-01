Penyebab Harry dan Meghan Mundur dari Kerajaan Inggris, Benarkah Karena Ratu Tak Pajang Foto Mereka?

Instagram @sussexroyal / Ranald Mackhenhie via Daily Mirror

SERAMBINEWS.COM - Ada dua hal terkait Ratu Elizabeth II yang diduga menjadi penyebab Pangeran Harry dan Meghan Markle memilih mundur sebagai anggota keluarga Kerajaan Inggris.

Diketahui pada Rabu (8/1/2020) waktu setempat, Harry dan Meghan mengumumkan rencana mereka mundur sebagai anggota keluarga kerajaan melalui Instagram resmi @sussexroyal.

The Times menuliskan, dugaan penyebab keduanya mundur adalah karena masalah foto.

Menyambut Tahun Baru 2020, Ratu Elizabeth II merilis foto kerajaan bersama tiga ahli warisnya, tanpa menyertakan Pangeran Harry.

() Foto kerajaan, Ratu Elizabeth II ditemani Pangeran Charles, William, dan George, yang dirilis awal 2020. (Ranald Mackechnie/PA via Daily Mirror)

Dalam foto tersebut, Ratu Elizabeth II ditemani Pangeran Charles, Pangeran William, dan Pangeran George.

Hal itu diduga membuat Duke dan Duchess of Sussex merasa kecewa karena tidak diajak ikut serta.

"The Times memahami Duke dan Duchess of Sussex merasa kecewa atas perilisan foto suksesi (Ratu dan ahli warisnya, erd) dan melihatnya sebagai sinyal bahwa mereka dikucilkan dari kehidupan kerajaan," tulis The Times dikutip Daily Mirror.

Meski begitu, perilisan foto Ratu Elizabeth II bersama Charles, William, dan George bukanlah pertama kalinya.