Elly Sugigi Mengaku Tolak Lamaran 3 Pria Asal Arab, Mantan Kekasih Irfan Ungkap Alasannya

SERAMBINEWS.COM -- Belum lama ini Elly Sugigi atau yang biasa di sapa Mpok Elly diketahui baru saja pulang usai menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci.

Didampingi pria bernama Aditya Gumelar yang kabarnya jadi kekasihnya itu, Mpok Elly menceritakan pengalamannya selama beribadah di Mekkah.

Momen itu pun terekam dalam tayangan di kanal YouTube ESGE ENTERTAINMENT, seperti dikutip Grid.ID dari video yang dipublikasikan pada Jumat (10/1/2020).

"Pengalamannya enak, jalan lega, mau salat juga, pokoknya dipermudah jalan aku di sana," jelasnya.

Dalam tayangan tersebut, Mpok Elly mengaku sempat didekati pria-pria Arab.

Tak hanya itu, menurut pengakuannya, pria-pria yang mendekatinya tersebut juga memintanya jadi istri.

Hal itu rupanya berawal dari ucapan iseng yang ia lontarkan.

"Waktu itu aku ada salah ngomong satu, 'Kenapa sih cewek-cewek semua yang cium aku? Kok gak ada yang cowok," kenangnya.

"Setelah aku ngomong begitu, beberapa menit kemudian pas aku ke mall, ada orang Arab yang bilang, 'Kamu mau gak jadi istri aku?'. My wife gitu katanya," sambungnya.

"Aku bilang, 'No, no, no. Saya gak mau. Saya udah punya pacar', saya gituin," lanjutnya.

