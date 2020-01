VIDEO - Serambi FM Banda Aceh dan Teknos Genius Aceh Adakan Simulasi Try Out CPNS

Laporan Ilham | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Radio Serambi FM Banda Aceh bekerjasama dengan Teknos Genius Aceh mengadakan simulasi tes CPNS, di Banda Aceh, Minggu (12/1/2020).

Try out CPNS diikuti 37 peserta yang terdiri dari 2 paket, yaitu paket try out dan paket try out plus kelas pembahasan dengan ketentuan berbayar.

Pada kesempatan ini Teknos Genius Aceh juga mengadakan try out Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) gratis, bagi 200 peserta siswa-siswi SMA, kedinasan, dan TNI/Polri.

Teknos Genius Aceh merupakan bimbingan belajar yang sudah berdiri sejak 2016 di Aceh dan 1982 di Indonesia.

Kegiatan ini diharapkan memberi kesempatan kepada peserta ujian CPNS untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dirinya dalam menjawab soal.

NARATOR : ARDIANSYAH

EDITOR : REZA MUNAWIR