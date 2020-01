Wanita Suruhan DPO Ambil Panjar, Kasus Pasok Ganja ke LP Lhokseumawe  

LHOKSEUMAWE – Uang panjar ganja Rp 2,5 juta dari narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Lhokseumawe, ternyata diambil seorang wanita muda setelah 1 kilogram narkotika berhasil dipasok dengan cara dilempar saat subuh, Kamis (19/12/2019).

Wanita muda tersebut mengambil uang tersebut atas suruhan pria berinisial AN, warga Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe yang kini sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Ganja tersebut dipasok dengan cara dilempar melewati tembok LP kelas IIA Lhokseumawe oleh seorang pria lainnya. Perbuatan itu juga dilakukan atas suruhan AN. “Kini, ketiganya dalam proses penyelidikan polisi,” ujar Kapolres Lhokseumawe, AKBP Ari Lasta Irawan melalui Kasat Reserse Narkoba, Iptu Ferdian Chandra kepada Serambi, Sabtu (11/1/2020).

Disebutkan, wanita muda yang diperkirakan berumur sekitar 27 tahun ini mengambil uang sekira pukul 11.00 WIB dari Afrizal (35) warga Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe yang memesan ganja pada AN untuk Azhari (26) napi asal Desa Ujong Blang, juga dari Kecamatan Banda Sakti.

“Uang Rp 2,5 juta sebagai panjar diambil Rp 200 ribu untuk Afrizal. Kemudian, Rp 500 ribu lagi dikasih untuk Adnan (35) napi asal Desa Keude Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Jadi yang diberikan kepada wanita tersebut Rp 1,8 juta,” jelas Kasat Narkoba. Namun, Azhari dan Afrizal kepada polisi mengaku tidak mengetahui lagi, apakah uang itu sudah diberikan kepada AN atau belum. Karena, tak lama setelah menyerahkan uang tersebut, mereka ditangkap petugas LP kelas IIA Lhokseumawe. “Tersangka Azhari membeli ganja pada AN satu kilogram Rp 3,6 juta. Sehingga, dia masih terutang ganja kepada pelaku AN Rp 1,1 juta lagi,” beber Kasat Narkoba Polres Lhokseumawe.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, petugas LP Kelas IIA Lhokseumawe menemukan dua bal ganja dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat 1 kilogram dalam depan kamar 5C pada Kamis (19/12/2019) siang. Dua bal ganja yang dipasok dua napi disembunyikan dalam tong sampah. Keduanya adalah Azhari yang memesan ganja kepada AN melalui Afrizal. Sedangkan Adnan berperan memantau situasi LP saat barang haram tersebut dipasok.

Pada kesempatan itu, Kasat Narkoba Polres Lhokseumawe, Iptu Ferdian Chandra kepada Serambi kemarin juga menyebutkan, saat ini penyidik sedang merampungkan berkas untuk tiga tersangka yaitu Azhari, Afrizal, dan Adnan. Untuk perampungan berkas kasus tersebut sudah memintai keterangan sejumlah saksi dari polisi, dan sipir LP Kelas IIA Lhokseumawe.

Selain itu, polisi juga sudah mengirim sampel ganja tersebut ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri Cabang Medan, Sumatera Utara untuk mengujinya. “Untuk ketiga tersangka berkasnya sudah kita rampungkan. Sedangkan tiga lagi yang terlibat dalam kasus itu masih dalam pengembangan,” pungkasnya.(jaf)