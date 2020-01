Pengakuan Iran Berbuah Demo

* Dubes Inggris Ditahan Satu Jam

TEHERAN - Iran kembali diguncang demonstrasi besar, Sabtu (11/1/2020). Unjuk rasa itu terjadi setelah pemerintah negeri Mullah ini mengakui menembak jatuh secara tak sengaja pesawat komersial Ukraine International Airlines yang menewaskan 176 orang.

Demo tersebut menjadi sorotan internasional ketika polisi menangkap Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Iran, Rob Macaire, Sabtu (11/1/2020) malam waktu setempat, dengan tuduhan memberi dukungan kepada gerakan radikal. Rob Macaire kemudian dibebaskan setelah ditahan sekitar satu jam. Sebelum ditangkap, Macaire yang sudah bekerja sebagai diplomat selama 30 tahun ini tampak berada di tengah para pengunjuk rasa.

Tak pelak Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengecam Iran dan menyebut negara itu melakukan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. "Penangkapan Dubes kami di Teheran tanpa alasan atau penjelasan merupakan pelanggaran mencolok hukum internasional. Pemerintah Iran sedang berada di persimpangan," kata Dominic Raab.

Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di empat lokasi. Salah satunya, di luar gerbang Universitas Amir Kabir, dekat bekas Kedutaan Besar AS di Teheran. Mereka mengecam salah tembak terhadap pesawat penumpang Ukraina, pada Rabu (8/1/2020) pagi lalu.

Pesawat jenis Boeing 737-800 dengan nomor penerbangan 752 itu jatuh berkeping-keping setelah lepas landas dari Bandara Internasional Imam Khomeini, Teheran, beberapa jam setelah Iran menembakkan belasan rudal ke dua pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Irak. Iran menyerang markas militer AS sebagai balasan atas pembunuhan terhadap Mayor Jenderal Qassem Soleimani, Komandan Pasukan Quds, di kompleks Bandara Internasional Baghdad, Irak, Jumat (3/1/2020) dini hari waktu setempat.

Korban tewas akibat pesawat jatuh itu terdiri atas167 penumpang dan sembilan kru. Mereka merupakan warga Iran 82 orang, 63 warga Kanada, 11 warga Ukraina, 10 warga Swedia, empat warga Afghanistan, serta warga Jerman dan Inggris masing-masing tiga orang.

Pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel agar Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khomeini, turun dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kasus salah tembak pesawat Ukraina. Satu spanduk hitam besar bertuliskan nama-nama korban tewas dalam kecelakaan pesawat Ukraina, juga dibentangkan di lokasi aksi. "Matilah diktator," teriak seorang pengunjuk rasa.

Demonstran lainnya bahkan berani meneriakkan, "Khamenei memalukan. Tinggalkan negara ini!" Kantor Berita FARS melaporkan, polisi Iran membubarkan unjuk rasa yang dipelopori para mahasiswa itu dan memblokir jalan utama. Polisi antihuru hara dan polisi berpakaian preman terlihat berkumpul di Vali-e Asr Square, Teheran, untuk mengamankan unjuk rasa itu. Mereka secara cepat menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa.

Terkait kasus salah tembak, Iran berdalih pada saat itu terjadi peningkatan penerbangan pesawat militer AS di sekitar perbatasan. Tak pelak pesawat Ukraine International Airlines yang baru saja take off dari Bandara Imam Khomeini dikira pesawat militer AS atau rudal musuh. "Pesawat itu mendekati pusat militer IRGC (Garda Revolusi Iran) yang sensitif dan kondisi penerbangan menyerupai musuh. Dalam kondisi tersebut pesawat tidak sengaja tertembak, mengakibatkan kematian banyak warga Iran dan warga asing," ujar satu pernyataan yang dikeluarkan Pemerintah Iran.