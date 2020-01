AHM Luncurkan BeAT Desain Terbaru  

Marketing Director AHM Thomas Wijaya,President Director AHM Toshiyuki Inuma,Executive Director of Asian Honda Motor Co LtdAtsushi Ogata (tengah), Executive Vice President Director AHM Johannes Loman dan Marketing Director AHM Mutsuo Usui memperkenalkan All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis(16/1/2020).

BANDA ACEH - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan dua pilihan terbaru All New Honda BeAT series, yaitu All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street dengan balutan desain bodi baru yang compact, serta penyematan beragam teknologi dengan inovasi terbaru pada sisi rangka dan mesin. Perubahan pada model terbaru ini menambah kenyamanan masyarakat Indonesia dalam menemani beragam aktivitas sehari-hari.

All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street dibekali generasi terbaru mesin eSP 110cc yang lebih hemat bahan bakar dan menyuguhkan performa yang lebih optimal. Skutik yang dicintai masyarakat sejak tahun 2008 ini menggunakan rangka baru berteknologi eSAF (enhanced Smart Architecture Frame).

Rangka yang diusung kini lebih lincah dan dapat meningkatkan stabilitas handling sehingga sepeda motor mudah dikendalikan dan nyaman saat dipakai bermanuver. Penggunaan rangka eSAF pada kedua model ini juga mampu memberikan pemanfaatan ruang yang lebih besar. Bagasi penyimpanan barang kini lebih luas dengan kapasitas 12 liter dan kapasitas tangki bahan bakar lebih banyak menjadi 4,2 liter.

Hal tersebut disampaikan President Director AHM, Toshiyuki Inuma dalam keterangan tertulis yang diterima Serambi, Jumat (17/1). Ia mengatakan meski hadir dengan desain terbaru, namun All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street tetap mempertahankan identitas desain bergaya ramping dan dinamis pada setiap sisi bodi guna mendukung kelincahan dan kenyamanan saat berkendara.

"Kedua model ini pun memiliki konsep desain bodi yang sporti pada setiap sisinya sehingga terlihat compact. All New Honda BeAT tampil semakin terlihat sporti dan tetap menyenangkan saat dikendarai," sebutnya.

Sementara itu All New Honda BeAT Street memiliki desain baru yang mempertegas karakter Street Style dengan gaya khas anak muda perkotaan. Penguatan karakter urban pada All New Honda BeAT Street juga terlihat dari pijakan kaki belakang yang menggunakan bahan dasar alumunium.

Dikatakan, sebagai motor skutik Honda terlaris di dunia, All New Honda BeAT series memiliki perubahan platform secara keseluruhan dengan mesin dan rangka baru, serta desain, performa dan fitur terbaru. "Generasi terbarunya kini hadir dengan desain yang semakin compact dan stylish," katanya.

Sementara Executive Vice President Director AHM, Johannes Loman mengatakan, penerimaan tinggi terhadap Honda BeAT ditengah masyarakat memberi dampak signifikan terhadap upaya AHM untuk menggandeng sebanyak mungkin anak bangsa dalam berkarya di industri sepeda motor.

Dikatakan, All New Honda BeAT dengan varian CBS-ISS telah dilengkapi dengan fitur ISS (Idling Stop System) yang berperan mematikan mesin secara otomatis saat motor berhenti dan menyala kembali saat tuas gas diputar. Fitur ini membuat motor lebih efisien dan ramah lingkungan. Melengkapi fitur ISS, pada varian ini juga dibekali teknologi terdepan, yakni sensasi menghidupkan mesin motor dengan suara halus melalui teknologi ACG Starter.

Pada sisi keamanan, All New Honda BeAT series ditunjang dengan fitur Secure Key Shutter yang didampingi dengan tombol pembuka jok untuk memudahkan pengguna dalam membuka tutup jok motor.

All New Honda BeAT hadir dalam dua tipe yakni CBS dan CBS-ISS dengan total 9 varian warna sesuai dengan tren anak muda saat ini. Untuk tipe CBS terdapat 4 pilihan warna yakni Dance White, Techno Blue White, Hard Rock Black, dan Funk Red Black.

Sementara untuk tipe CBS-ISS hadir dengan 3 pilihan warna Garage Black, Electro Blue Black dan Fusion Magenta Black. Selain itu, model ini juga menawarkan tipe Deluxe series (CBS-ISS) dengan 2 pilihan warna lainnya yakni Deluxe Black dan Deluxe Silver yang dipadukan dengan 3D Emblem untuk memberikan kesan mewah.(una)