Fraksi PKB-PDA Tarik Diri dari AKD

* Ketua DPRA: Kita Akan Cek Mekanismenya

BANDA ACEH - Fraksi PKB-PDA secara mengejutkan menarik diri dari komposisi anggota alat kelengkapan dewan (AKD) yang sudah dibacakan dalam rapat paripurna DPRA, Jumat (17/1/2020). Anggota fraksi gabungan ini melalui surat yang sudah dikirim ke Ketua DPRA pada 17 Januari 2020, menyatakan menolak untuk di-SK-kan.

"Betul, kami menarik diri dari alat kelengkapan dewan. Makanya kemarin ketika dibacakan heran juga kami, kami sudah tarik diri kenapa dibacakan. Kita menarik diri karena kita koalisi pemerintahan. Dari awal kita pemerintahan, bukan KAB," kata Ketua Fraksi PKB-PDA, Tgk H Syarifuddin MA kepada Serambi, Sabtu (18/1/2020).

Apakah penarikan ini sebagai bentuk solidaritas karena anggota Fraksi Demokrat, Golkar, dan PPP tidak dimasukan dalam AKD? "Iyalah, kalau mereka (Demokrat, Golkar, PPP) tidak masuk, kita ngapain masuk. Kita juga tidak mau pecah (dari koalisi pemerintah)," ujarnya melalui sambungan telepon.

Syarifuddin mengaku tidak khawatir jika fraksinya tidak masuk dalam AKD. Menurutnya, AKD yang sudah ditetapkan itu tidak sah, sebab dalam proses penyusunan dan penetapannya tidak mengakomodir usulan pengajuan anggota dari Fraksi Demokrat, Golkar dan PPP.

"Jika mereka berbicara proporsional, itu bukan hitungan matematika. Sebenarnya kita sudah sebarkan secara merata di enam komisi, yang lebihnya seperti Demokrat, Golkar dan PPP, anggotanya bisa ditaruh dimana saja. Tapi mereka tidak mau seperti itu, dan ini bukan permasalahan kita, permasalahan mereka," jelasnya.

Politisi PKB itu mengungkapkan bahwa fraksi yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) jilid II ingin menguasai semua pimpinan Komisi, Banda Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Legislasi (Banleg), hingga Badan Kehormatan Dewan (BKD).

"Mereka itu merebut semua AKD. Awalnya (pada rapat paripurna 31 Desember 2019), empat (komisi) mereka (rebut), dua (komisi) lagi dipersoalkan, tambah juga Banleg dan BKD. Di BKD, sudah kita rapatkan mekanisme pemilihannya one man one vote. Tapi mereka mau one man five vote," ungkap dia.

Tawaran yang diusulkan fraksi di KAB itu menurutnya tidak masuk akal. Tidak pernah terjadi satu suara untuk memilih lima orang, tapi satu suara tetap untuk satu orang. Dalam penetapan anggota BKD, katanya, fraksi di KAB juga meminta lima orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018, dibenarkan menetapkan anggota BKD sebanyak tujuh orang. "Jadi kenapa harus 5, ada apa dibalik itu? Apa karena mereka lima fraksi jadi harus lima orang. Saya bilang kita ini seperti menyeret leher sendiri, ada peluang 7, kita ambil 5. Sementara fraksi kita 9, kenapa tidak 9 orang saja," tambahnya.