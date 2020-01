Subulussalam Gandeng Perusahaan Inggris

* Bahas Pengolahan Sampah Plastik

SUBULUSSALAM - Ministry of Waste, perusahaan pengolahan limbah asal Inggris mengunjungi Subulussalam guna menawarkan solusi terhadap permasalahan sampah plastik di Kota Sada Kata, Jumat (17/1/2020) di Gedung DPRK Subulussalam. Rombongan yang dipimpin CEO Ministry of Waste, Samantha disambut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang SKed.

Untuk diketahui, Kota Subulussalam yang baru memberlakukan surat edaran Ketua DPRK tentang pengurangan penggunaan sampah plastik, berencana menggandeng perusahaan Inggris itu untuk pengolahan sampah secara modern. Menggunakan teknologi terkini, nantinya sampah organik maupun non organik akan diolah menjadi bahan baku pakaian atau sepatu.

Informasi itu disampaikan Rahmad Solin dari Bagian Humas Setretariat DPRK Subulussalam kepada Serambi, Sabtu (18/1/2020). Menurut Rahmad, Samantha yang berkewarganegaraan Latvia dan Prancis ini mengapresiasi langkah Ketua DPRK Subulussalam yang telah mengeluarkan surat edaran tentang pengurangan sampah plastik di lingkungan DPRK setempat.

Menurutnya, Kota Subulussalam hingga kini belum melakukan langkah-langkah konkret dalam pengelolaan sampah di daerah tersebut. "Kondisi ini pun menjadi daya tarik CEO Ministry of Waste, Samantha untuk mengelola sampah di Kota Sada Kata tersebut," kata Rahmad Solin.

Dia mengatakan, CEO Ministry of Waste menggambarkan bagaimana mereka melakukan pengelolaan sampah di London yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku pakaian atau sepatu. Samantha, kata Rahmad, menjelaskan bahwa sampah di London dibersihkan lalu diolah menggunakan teknologi mutakhir menjadi bahan baku pakaian dan sepatu berkualitas ekspor.

Untuk mengelola 30 ton sampah per hari, lanjutnya, dibutuhkan lahan seluas 1 hektare. Pemerintah Subulussalam dengan Ministry Of Waste akan mempersiapkan lokasi seluar 3-4 hektare. "Karena saat ini produksi sampah Subulussalam sebanyak 65 ton per hari dan terus meningkat," jelasnya.

Menurut Rahmad, limbah yang akan diolah nanti terlebih dulu dipilah berdasarkan jenisnya, seperti organik, non organik, plastik, aluminium, karet, dan material lainnya. Limbah tersebut selanjutnya akan dijadikan bahan produk yang bernilai ekononomis. "Untuk membangun seluruh fasilitas pengolahan sampah ini butuh biaya sekitar Rp 4,5 miliar," pungkasnya.

Dapat Menjadi Solusi

Sementara itu, Ketua DPRK Subulussalam, Ade Fadly menyatakan ketertarikannya terhadap pengolahan sampah berteknologi tersebut. Sebab, selama ini belum ada program pengelolaan persampahan di Subulusalam. "Semoga teknologi yang digunakan nantinya akan menjadi solusi yang tepat untuk pengelolaan sampah di kota Sada Kata ini," ujarnya.

Dia menjelaskan, selama ini pengolahan sampah di Subulussalam belum dilakukan secara baik. Maka dari itu, lanjut Fadly, butuh ide dan komitmen untuk pengelolaan sampah khususnya plastik, karena material tersebut sulit terdegradasi. "Plastik diperkirakan butuh waktu 100 sampai 500 tahun untuk dapat terurai dengan sempurna," jelasnya. (lid)