Meski Telah Pensiun 20 Tahun Lalu, Kekayaan Bill Gates Justru Makin Bertambah, Ini Rahasianya

AP Photo Via Kompas.com

SERAMBINEWS.COM - Kebanyakan orang yang telah pensiun dari kerja, kekayaannya akan berkurang seiring berjalannya waktu.

Namun, rupanya hal ini tidak berlaku bagi Bill Gates.

Bill Gates tetap memiliki kekayaan lebih dari US$ 114 miliar atau setara Rp 1.561 triliun (kurs Rp 13.700 per dolar AS).

Kekayaan Gates seolah tak pernah turun meskipun ia telah pensiun 20 tahun lalu.

Sebelum pensiun, Gates adalah CEO Microsoft, perusahaan yang ia dirikan bersama Paul Allen pada tahun 1975 dan menjadikan perusahaan itu sebagai salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia.

Mengutip Newsweek, pada 2017, Gates menyumbang 64 juta saham Microsoftnya, senilai sekitar US$ 4,6 miliar, yang mengurangi kepemilikannya menjadi tinggal 1% lagi di Microsoft.

Gates, 64 tahun, juga telah menyumbang uangnya ke badan amal filantropis yang ia jalankan bersama Istrinya, Yayasan Bill & Melinda Gates, yang membantu memberantas penyakit dan meningkatkan perawatan kesehatan di negara-negara berkembang.

Meskipun telah menyumbang kekayaannya dalam jumlah yang sangat besar, tapi Gates masih menduduki orang terkaya kedua di dunia setelah Jeff Bezos, pendiri Amazon.

Nah hal itu menimbulkan pertanyaannya, bagaimana Gates bisa mempertahankan kekayaannya yang sangat besar?

Sisa saham Gates di Microsoft yang tinggal 1% lagi itu nilainya mencapai sekitar US$ 7 miliar atau setara Rp 95 triliun, seperti dilaporkan Business Insider.