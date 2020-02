Seatmaker Sambut Baik Penyelenggaraan MBtech DWSA 2019

SERAMBINEWS.COM - Setelah sukses menyelenggarakan kontes jok motor online MBtech Riding With Style Awards (MBtech RWSA) selama empat tahun berturut-turut, dan dilanjutkan dengan kontes online desain furnitur MBtech Living With Style Awards (MBtech LWSA) pada tahun 2018 yang ditujukan bagi mahasiswa dan profesional desainer interior menuangkan kreativitas. Kini MBtech kembali menyediakan wadah bagi para peserta untuk berkreasi dengan menyelenggarakan kontes MBtech Driving With Style Awards 2019 – The Best Carseat Online Design Contest.

Kontes ini diselenggarakan untuk mengapresiasi seatmaker mobil dan pecinta modif interior mobil di seluruh Indonesia, karena tidak semua dapat berkesempatan mengikuti event offline. Penyelenggaraan diadakan secara online karena memiliki jangkauan luas sehingga dapat diikuti juga oleh para peserta dari berbagai penjuru negeri. Selama ini mereka terkendala karena harus memamerkan pula mobil modifikasi layak kontes jika ingin mengikuti kategori khusus interior MBtech Awards di event modifikasi.

MBtech DWSA 2019 (IST)

Kontes MBtech Driving With Style Awards 2019 – The Best Carseat Online Design Contest terbuka untuk umum dan menggunakan platform media sosial Facebook sehingga dalam penyelenggaraannya sangat praktis. Selama periode pengiriman foto karya jok, dimulai sejak 15 Agustus hingga 1 Desember 2019 lalu, terkumpul sebanyak 62 karya jok yang dikirimkan dari berbagai wilayah di tanah air.

Keseluruhan karya jok menampilkan desain segar dan keragaman tema serta memiliki tingkat kreativitas tinggi. Hal ini tentu menjadi indikasi baik bagi event yang baru pertama kali diadakan. Namun demikian ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam setiap karya jok yang dikirimkan. Yakni Model dan desain jok, Kelayakan postingan, Kelayakan format foto, Keterangan foto dan Cerita karya jok.

Karya jok yang masuk kemudian diseleksi untuk memilih 10 desain jok terbaik. Peserta yang lolos seleksi diharuskan mengirim bentuk fisik asli desain jok untuk proses penilaian. Kriteria penilaian fisik jok difokuskan pada Kreativitas Model atau Konsep, Kreativitas Desain Grafis / Pola, Kualitas Pengerjaan, Pemilihan Warna dan terakhir Jumlah Like & Share, yang masing-masing memiliki bobot penilaian sebesar 20%. Berdasarkan penilaian tersebut akan dipilih tiga karya jok dengan nilai tertinggi dan urutan finalis 10 besar.

MBtech menyediakan hadiah bagi para pemenang dan finalis 10 besar. Pemenang pertama akan mendapatkan uang sebesar Rp 15 juta + tropi + plakat. Juara kedua menerima uang Rp 10 juta + tropi + plakat, dan pemenang ketiga uang sebesar Rp 5 juta + tropi + plakat. Para finalis masing-masing akan menerima uang Rp 1 juta serta plakat. Peserta yang telah mengirimkan karya akan mendapatkan hadiah menarik dan certificate of participation MBtech Driving With Style Awards 2019.

Dengan diselenggarakannya MBtech Driving With Style Awards 2019 – The Best Carseat Online Design Contest diharapkan akan melahirkan karya-karya kreatif yang baru dari para peserta di seluruh Indonesia. Dan sekaligus karya kreatif jok yang dihasilkan bisa memberikan inspirasi kepada para pemilik mobil yang ingin mengganti jok mobil kesayangan.

MBtech Umumkan Para Juara Kontes Desain Online DWSA 2019

MBtech kembali menyediakan wadah bagi para peserta untuk berkreasi dengan menyelenggarakan kontes MBtech Driving With Style Awards 2019 – The Best Carseat Online Design Contest. Kontes ini diselenggarakan untuk mengapresiasi seatmaker mobil dan pecinta modifikasi interior mobil di seluruh Indonesia, karena tidak semua dapat berkesempatan mengikuti event offline.

MBtech DWSA 2019 (IST)

Dalam kurun waktu penyelenggara MBtech DWSA 2019 sepanjang tanggal 15 Agustus – 1 Desember 2019 lalu terkumpul sebanyak 62 karya jok yang dikirimkan dari berbagai wilayah di tanah air. Dan akhirnya setelah menjalani proses seleksi berdasarkan penilaian poin, serta melalui tahapan penjurian yang dilakukan tim juri MBtech maka telah keluar hasil 10 besar finalis dan juga dilanjutkan dengan menentukan posisi juara 1 hingga 10.

Hari ini, 23 Januari 2020 bertempat di CGV Cinema, Fx Sudirman Lantai 7 Auditorium 1 yang berada di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, MBtech – The Best And The Original Synthetic Leather menjadi lokasi pengumuman para pemenang MBtech DWSA 2019. Berikut adalah urutan juara yang terpilih;

JUARA 1 : #51 Handika Jok Pratama, Bumblebee | Daihatsu Ayla, Bekasi – Jawa Barat

JUARA 2 : #41 Budi R2 Car Interior, Snake Style | Jaguar, Pekanbaru – Riau

JUARA 3 : #52 Arief Ie Ie Incar, Digital Artist | Toyota Yaris, Surabaya – Jawa Timur

JUARA 4 : #18 BJM Jok Mobil, Sporty, Idealis & Futuristik | Racing Sparco, Semarang – Jateng

JUARA 5 : #43 BJM Jok Mobil, The Dragon | Honda Brio, Semarang – Jawa Tengah

JUARA 6 : #19 Sees Bekled, Sport | Honda Freed, Samarinda – Kalimantan Timur

JUARA 7 : #33 Zamzam Rash Cars, Anyaman Sporty | Toyota Kijang Grand, Purwakarta – Jabar

JUARA 8 : #36 Planet Jaya Auto, Elegant Sport | Daihatsu Taft GT, Talang Banjar – Jambi

JUARA 9 : #28 Arief Ie Ie Incar, Triangle | Toyota Fortuner, Surabaya – Jawa Timur

JUARA 10 : #23 Nanang Tri W, Etnik Elegant | Daihatsu Xenia, Samarinda – Kalimantan Timur