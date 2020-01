VIDEO T A Khalid Minta Pengurangan Harga Gas ke PT PIM Diganti Dengan Penambahan Subsidi Pupuk Aceh

SERAMBINEWS.COM, SENAYAN - Anggota komisi IV DPR RI, T. A Khalid mengkritik data kementerian pertanian yang tidak valid sehingga berimbas pada kerugian petani, terutama di Provinsi Aceh.

Menurut anggota dewan dari fraksi Gerindra ini, perbedaan data luas areal sawah yang diimput lebih kecil dari luas areal sawah di Aceh yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan alokasi pupuk bersubsidi untuk areal pertanian di Aceh menjadi tidak tercukupi.

Ditambah lagi pupuk bersubsidi hanya diberikan 36% dari RDKK.

Hal ini menjadi salah satu poin yang ditekankan T. A Khalid dalam rapat Komisi IV DPR RI bersama sejumlah pejabat dari kementerian Pertanian, yang ikut dihadiri dirjend PSP Sarwo Edhy dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company, serta Seluruh para dirut perusahaan Pupuk, Selasa (28/1/2020), di Senayan, Jakarta Pusat.

Disisi lain, T.A Khalid menyebutkan bahwa pengurangan harga gas kepada PT. PIM dari US$ 9,7/MBTU menjadi US$ 7,08/MBTU, akan mengurangi pendapatan Aceh dari keuntungan bagi hasil migas sekitar 65 Miliar per tahun.

Ia pun meminta kerugian Aceh ini harus dikonversi dengan penambahan kuota subsidi pupuk untuk Aceh sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).