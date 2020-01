Wali Kota Resmikan LPTQ Banda Aceh  

BANDA ACEH - Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman didampingi Wakilnya, Zainal Arifin dan Kadis Sariat Islam, Tgk Alizar Usman meresmikan Gedung Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Banda Aceh, Rabu (29/1/2020). Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Wali Kota di gedung baru berkontruksi dua lantai yang berada di kompleks Kantor Dinas Syariat Islam Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Aminullah berharap kehadiran gedung ini mampu mewujudkan generasi Qurani. Menurutnya, keberadaan Gedung LPTQ akan menjadi tempat mengembangkan kemampuan para qari di Banda Aceh sebagai persiapan menuju MTQ tingkat provinsi.

“Dari evaluasi MTQ tahun lalu, prestasi kita sedikit menurun. Ke depan tentunya kita harus berbenah, dan dari gedung ini kita persiapkan para qari kita untuk menjadi yang terbaik. Target kita tahun depan juara umum,” ujar Aminullah. Untuk itu, Wali Kota meminta Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menganggarkan dana yang cukup dalam menggembleng kafilah Banda Aceh ke event MTQ tingkat provinsi tahun 2021.

DSI, sambung Aminullah, memiliki tugas besar dalam pelaksanaan syariat Islam di Banda Aceh. Semakin meningkatnya ketaqwaan dan keimanan warga kota akan berdampak pada menurunnya pelanggaran syariat. Wali Kota lau mengungkapkan data pelanggaran syariat Islam yang terus mengalami penurunan. Tahun 2018, ada 215 pelanggaran dan turun menjadi 191 kasus pelanggaran pada tahun 2019.

Peresmian LPTQ ini dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kata Wali Kota, Maulid merupakan wujud rasa syukur atas kelahiran Rasulullah SAW dan harus menjadi peringatan renungan bagi seluruh umat Islam untuk senantiasa berjuang demi tegaknya nilai-nilai Islam. Pada kegiatan ini, DSI menghadirkan Tgk Zulkifli Zakaria sebagai penceramah yang mengisi tausiah maulid dengan mengupas keteladanan Nabi Muhammad SAW. (hba/*)