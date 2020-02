Danramil Sosialisasikan Penerimaan Secata TNI-AD Bagi Siswa SMA Bayeun, Jangan Percaya Calo

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA -- Koramil 03/Rantau Selamat Kodim 0104/Atim, Selasa (04/02/2020) menggelar sosialisasi penerimaan Sekolah Calon Tamtama (Secata) TNI-AD gelombang I tahun 2020, bagi siswa SMU Negeri 1 Bayeun, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur.

Danramil 03/Rts, Kapten Inf Sukamto, mengatakan, sosialisasi Secata TNI-AD gelombang I tahun 2020 ini akan dilaksanakan hingga berapa hari ke depan, selain di sekolah juga kepada masyarakat umum lainnya.

Tujuan sosialisasi ini untuk menjaring minat para generasi muda menjadi seorang prajurit TNI-AD, khususnya di wilayah Kodim 0104/Atim sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

Dia mejelaskan, bagi para siswa yang mendaftar TNI-AD akan dihadapkan dengan beberapa materi tes, meliputi kelengkapan administrasi, kesegaran jasmani yang terdiri dari tes kesegaran (A) yakni lari.

Dan kesegaran (B) meliputi shit up, pull up, push up, shuttle run, lunges dan keterampilan berenang, kesehatan dan postur, mental ideologi (wawancara dan tertulis), dan psikotes.

"Kesemuanya materi itu harus sesuai dengan standar nilai yang telah ditentukan panitia penerimaan TBI-AD secara umum," ujar Danramil.

Kapten Inf Sukamto menambahkan, penerimaan calon prajurit TNI-AD dalam jenjang pendidikan apapun sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis.

Kepada para pemuda/pemudi yang berminat menjadi anggota TNI agar berhati-hati dan jangan mudah percaya kepada oknum tertentu.

Oknum yang menjanjikan kelulusan dalam penerimaan calon Prajurit TNI AD ini, dengan harua membayar sejumlah uang kepadanya.

Danramil kepada siswa yang ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa dengan menjadi prajurit TNI-AD, sejak sekarang agar mempersiapkan mental dan fisik.

Serta mendaftarkan diri secara online dengan alamat Link (http://ad.rekrutmen-tni.mil.id/selamat-datang).

Atau, bisa datang langsung ke Ajenrem atau ke Markas Kodim 0104/Atim di Kota Langsa, dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. (*)