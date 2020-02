Persiraja Langsung Jumpa Bhayangkara, Awali Liga 1 2020  

BANDA ACEH - Draft jadwal Liga musim ini mulai beredar, Persiraja Banda Aceh akan mengawali debut di kompetisi kasta tertinggi itu dengan bertandang ke markas Bhayangkara FC pada, Sabtu (29/2) pukul 19:00 WIB. Klub yang bermarkas di Stadion PTIK Jakarta ini menjadi salah satu yang melakukan pembelian tranfer pemain besar-besaran.

Sementara pada hari yang sama, ada dua pertandingan lain yakni tuan rumah Madura United menjamu Barito Putera. Sedangkan pertandingan lain, tuan rumah The Green Force Persebaya Surabaya akan melawan juara Liga 2 musim lalu, Macan Putih Persik Kediri.

Duel Persiraja versus Bhayangkara dipastikan menarik. Apalagi, Bhayangkara baru saja tampil sebagai juara di turnamen internasional, Siem Reap Super Asia Cup 2020 di Kamboja. Kemudian mereka juga tampil di Piala Gubernur Jawa Timur 2020.

The Guardian menjadi tim bertaburan bintang dengan hadirnya Andik Vermansyah, Renan Silva, Ezechiel N'Douassel, Guy Herve, Lee Won-jae, Ruben Sanadi, Ahmad Nur Hardianto, serta Rangga Muslim. Tentu akan membuat laga ini semakin menarik.

Di pekan kedua, Persiraja baru menjadi tuan rumah akan menjamu Madura United di Stadion Harapan Bangsa, Senin (9/3) pukul 20:30 WIB. Tim berjuluk Sape Kerrab yang juga diperkuat pemain Aceh, Zulfiandi akan menjadi tamu pertama lantak laju.

Berdasarkan draft tersebut, jadwal liga 1 akan mulai 29 Februari dan berakhir pada 31 Oktober 2020. Di Laga terakhir nanti, Ahsanur Rijal cs akan bertandang ke markas Barito Putra di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Sementara saat bulan ramadhan ini, empat laga Persiraja akan dimainkan tandang, yaitu dengan bertamu ke markas Persipura, Tira Persikabo, Persela Lamongan, dan Persib Bandung.

Berikut jadwal Persiraja, Bhayangkara Fc Vs Persiraja, 29 Februari. Periraja Vs Madura United, 9 Maret. Persik Vs Persiraja, 4 Maret. Pesiraja Vs Bali United, 5 April. Persija Vs Persiraja, 12 April. Persiraja Vs PSM Makassar, 20 April.

Laga melawan PSM menjadi laga kandang terakhir sebelum memasuki ramadhan. Selama bulan puasa Persiraja akan mengembara. Empat laga tandang selama Ramadhan melawan Persipura (27 April), Persikabo versus Persiraja (3 Mei). Persela menjamu Persiraja pada 9 Mei di Stadion Surajaya, dan Persib dengan Persiraja (14 Mei).

Kemudian, Persiraja menjamu Arema FC (13 Juni). Persiraja menghadapi PSIS Semarang pada 20 Juni. PSS Sleman menjajal kekuatan Persiraja, 27 Juni. Berikutnya, Persiraja versus Borneo FC pada 1 Juli. Persita jadi lawan berikutnya Persiraja pada 6 Juli. Kembali ke Banda Aceh, Persiraja menjamu Persebaya, 15 Juli. Dan Persiraja menutup putaran pertama melawan Barito Putra, 19 Juli.

Lalu memasuki putaran kedua, Persiraja kembali menjamu Bhayangkara FC di Banda Aceh pada 25 Juli. Madura United menghadapi Persiraja, 29 Juli. Persiraja duel dengan Persik pada 2 Agustus. Bali United menjadi tuan rumah bagi Persiraja pada 6 Agustus. Persiraja akan bekerja keras ketika menjamu Persija, 15 Agustus.

PSM Makassar dengan Persiraja pada 19 Agustus. Persiraja menjajal Mutiara Hitam Persipura, 23 Agustus. Persiraja vs Perskabo pada 29 Agustus. Lalu, Persiraja menjadi tuan rumah bagi Persela, 12 September. Persiraja harus adu kuat dengan Persib pada 16 September. Kemudian, terbang ke markas Arema Malang pada Persiraja, 20 September. Selanjutnya, PSIS versus Persiraja, 25 September.

Perhelatan duel Persiraja-PSS Slemen dipentaskan pada 3 Oktober. Borneo FC Vs Persiraja, 14 Oktober. Persiraja kembali bertemu dengan rivalnya, Persita pada 18 Oktober. Tandang ke kandang Persebaya, Persiraja akan bertanding 23 Oktober. Terakhir, Barito Putra menjadi lawan pamungkas Persiraja pada 31 Oktober.

Semua laga Persiraja di kandang dimainkan pada malam. Namun untuk laga tandang, Persiraja banyak memainkan pada sore hari. Pun begitu, draf jadwal tersebut belum final. (mun)