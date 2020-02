Integrasi Pembangunan Kawasan di Aceh  

Oleh Nurchalis dan Bulman Satar, Ketua ISMI Aceh dan Praktisi Pembangunan

Aceh sejauh ini telah memiliki dua skema pembangunan kawasan yang telah operasional yaitu, Kawasan Pelabuhan Bebas (KPB) Sabang, dengan basis legal PP No. 2 Tahun 2000, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, dengan basis legal PP No. 5 Tahun 2007. Ditambah dengan KEK Barsela dan Kawasan Strategis dan Khusus Dataran Tinggi Gayo Alas (KSK-DTGA) yang kini masih dalam tahap konsolidasi, plus peluang satu KEK Pariwasata (sangat cocok dialokasikan di Singkil Pulau Banyak, dengan alasan potensi, proporsionalitas representasi wilayah, serta koneksi terdekat dengan Sumatera Utara dengan Danau Tobanya yang diproyeksikan menjadi `Bali kedua" Indonesia), maka Aceh sebenarnya sangat berpeluang melakukan lompatan besar di sektor ekonominya.

Aceh memiliki sumberdaya alam yang kaya. Daerah meutuah ini memiliki semua jenis "emas", mulai emas hijau berupa hasil pertanian dan perkebunan, emas hitam migas dan mineral, emas biru hasil perikanan dan wisata bahari, serta emas kuning alias logam mulia; berserak dan tersebar disetiap sudut nanggroe ini. Untuk emas hijau Aceh memiliki dua komoditas yang sangat dibutuhkan dunia (world branded), kopi dan atsiri hingga menempatkan Aceh sebagai pemain utama dua komoditas ini.

Gayung bersambut, pemerintah pusat pun telah mengintervensi beberapa komoditas pertanian/perkebunan di wilayah Barat-Selatan Aceh melalui beberapa skema pengembangan seperti cluster inovasi nilam di Aceh Jaya oleh Kemenritstek-Dikti, industri minyak pala di Aceh Selatan oleh Kementerian Perindustrian, penetapana Barsela sebagai kawasan pengembangan kelapa nasional dengan pusat pengembangan di Simeulue, dengan intervensi enam kementerian/lembaga, serta pogram pariwisata jalur rempah dengan rencana pusatnya di Aceh Selatan (Tapaktuan).

Dari sisi infrastruktur Aceh termasuk daerah dengan indeks pembangunan infrastruktur berkategori terbaik di Indonesia. Untuk transportasi darat, jalan nasional sepanjang pesisir Barat-Selatan, Poros Tengah, sudah cukup baik. Sementara untuk Pantai Utara-Timur malah masuk dalam skema tol Sumatera. Untuk trasnportasi udara, selain bandara internasional Iskandar Muda di ibukota provinsi, Aceh juga memiliki lima bandara perintis di pesisir Barat Selatan, tiga di Poros Tengah, di Aceh Utara, serta bandara Sabang.

Trend pasar global

Di luar SDA dan infrastruktur, kondisi pasar dunia juga memberi peluang besar bagi Aceh. Kini sedang terjadi trend global perubahan konsumsi gula dari gula tebu ke gula merah yang dihasilkan dari tumbuhan palem seperti aren, sawit, dan kelapa. Dalam posisi sebagai produsen terbesar, sebagai angka estimasi, Indonesia baru mampu memasok sekitar tiga puluh persen dari total kebutuhan gula merah dunia.

Jadi ada sisa pangsa pasar, sebut saja enam puluh persen lagi- dengan asumsi sepuluh persen kita kasih ke negara lain-yang masih bisa direbut Indonesia. Katakanlah lima atau sepuluh persen saja bisa diambil Aceh maka ini akan berdampak luar biasa. Ke depan Gayo Lues dan Aceh Tenggara yang secara tradisional telah mengembangkan produksi dan menjadi pengahasil utama gula merah di Aceh perlu dikembangkan sebagai pusat budidaya aren dengan orientasi ekspor.

Lalu kelapa. FAO menyebut pasar dunia kini sedang mengalami krisis kelapa akibat tidak jalannya program replanting di negara-negara utama penghasil kelapa dunia, terutama Indonesia karena tergeser oleh primadona baru, sawit. Nah, di sinilah momentum besar bertemu: krisis kelapa dunia, trend konsumsi gula merah, serta kebijakan pemerintah menetapkan pesisir Barsela sebagai pusat pengembangan kelapa nasional.

Pemerintah Aceh perlu serius memanfaatkan peluang besar ini untuk melejitkan perekonomian Aceh. Sementara sawit, terutama yang tersebar di pantai Utara-Timur dan Barat-Selatan, dengan produksi yang cukup besar juga dapat dijadikan sebagai sumber penghasil gula merah di samping banyak produk turunan lainnya, sekaligus menjadi solusi atas embargo Uni Eropa terhadap produk CPO Indonesia.