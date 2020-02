AHM Hadirkan Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports  

BANDA ACEH - PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports sebagai model terbaru bagi pecinta sepeda motor adventure tourer sejati di Indonesia yang mendambakan ketangguhan untuk menjelajah jarak jauh. Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports kini hadir dengan mesin baru yang semakin bertenaga dan dilengkapi berbagai fitur canggih.

President Director AHM, Toshiyuki Inuma, Kamis (6/2), mengatakan, kehadiran Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports merupakan jawaban bagi petualang sejati yang gemar berkendara jarak jauh dengan melintasi kondisi jalan yang beragam. Ketangguhan sepeda motor ini semakin diperkuat dengan fitur yang lengkap dan canggih di kelasnya.

Ia menjelaskan, kehadiran sensor Inertial Measurement Unit (IMU) berfungsi untuk mendeteksi posisi sepeda motor dalam 6 poros dan dapat terhubung pada fitur lain seperti ECU dan ABS sehingga sepeda motor dapat menyesuaikan kondisi medan yang dilalui. Motor adventure tourer ini juga telah dilengkapi pengaplikasian 4+2 riding mode, di mana pengendara dapat memilih mode yang sesuai dengan jalanan yang dihadapi yaitu mode tour, urban, gravel dan off-road.

Sementara itu, untuk 2 riding mode tambahan merupakan pilihan mode yang dapat diatur sendiri oleh pengendara dalam menyesuaikan kebutuhannya dalam berkendara. Sedangkan untuk mesin yaitu mesin baru berkapasitas 1.084 cc 4 stroke SOHC dengan konfigurasi parallel twin-cylinder berpendingin cairan mampu menghasilkan tenaga maksimal 75 kW @7500 rpm dan torsi puncak 105 Nm @6000 rpm.

Executive Vice President Director AHM, Johannes Loman menambahkan hobi berkendara jarak jauh kini makin banyak diminati masyarakat Indonesia. Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports hadir memperkaya pilihan bagi pecinta sport adventure di Indonesia yang saat ini semakin luas.

Tampilan depan Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports yang kokoh dan lebar memberikan kesan tangguh pada motor ini. Didukung dengan desain jok dan tangki bensin yang ramping berkapasitas 24,8 liter membuat pengendara semakin tangkas dalam melintasi jalanan off-road. Kesan posisi berkendara dengan gaya rally dan off road pun hadir pada model ini.

Sasis Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports mendukung tiga sektor utama, yakni performa saat off-road, kenyamanan saat turing, dan kelincahan ketika berkendara harian. Disematkannya windscreen yang dapat disesuaikan dengan lima tingkat ketinggian membuat sensasi berkendara semakin nyaman.

Johannes menyebutkan fitur-fitur canggih pada motor sport adventurer ini pun mendukung pengendara dalam melakukan turing jarak jauh. Full digital panel meter yang merupakan layar sentuh TFT dengan besar 6,5 inch menampilkan informasi yang lengkap seperti riding mode, temperatur udara, kecepatan, dan banyak informasi lain yang dapat diatur sendiri oleh pengendara.

Selain itu fitur ini juga didukung oleh Apple Car Play dan koneksi bluetooth. Tersematnya fitur cruise control pada model ini turut memberikan rasa nyaman bagi pengendara saat menikmati perjalanan. AHM memasarkan Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports dengan warna Tricolor, kombinasi merah, putih, dan biru. Untuk tipe manual dipasarkan dengan harga Rp 559.900.000 per unit (on the road DKI Jakarta) dan tipe DCT dibanderol Rp 599.900.000 per unit.(una/rel)