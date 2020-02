Wisata Edukasi Karbon Biru di Pulau Pramuka

OLEH YOPI ILHAMSYAH, Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, melaporkan dari Pulau Pramuka, Jakarta

PADA Conference of Parties (COP) Ke-25 Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung Desember 2019 di Madrid, Spanyol, Indonesia mempromosikan blue carbon (karbon biru) yang bersumber dari ekosistem pesisir sebagai penyerap emisi karbon di udara dan mengurangi risiko iklim.

Belakangan ini beberapa kawasan pesisir Indonesia memang dijadikan pusat konservasi ekosistem laut seperti Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKS) yang berlokasi di Pulau Pramuka, Jakarta. Dalam acara bertajuk "Science to Enable and Empower Asia Pacific for SDGs II" yang diselenggarakan Kantor Unesco Jakarta, saya berkesempatan mengunjungi Pusat Konservasi Biota Laut di Pulau Pramuka.

Bersama peserta lokakarya lainnya, yang berasal dari Timor Leste, Filipina, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, India, Nepal, Afghanistan, Pakistan, dan Iran kami berrtolak dari dermaga Marina Ancol menggunakan kapal cepat. Lama perjalanan sekitar 45 menit. Menjelang berlabuh di Pulau Pramuka, kita disuguhi pemandangan indah di tengah cuaca cerah pagi hari. Air laut berwarna hijau dan jernih berlatar pantai berpasir putih dan pulau nan hijau.

Setelah merapat di dermaga, kami langsung menuju Pusat Konservasi Ekosistem Laut Pulau Pramuka yang merupakan bagian TNKS bersama pulau-pulau lain di wilayah administratif ini.

Dinamakan Pulau Pramuka karena dahulu anak-anak Pramuka kerap berkemah dan berlatih di sini.

Kebersihan lingkungannya cukup terjaga. Di pinggir jalan ditumbuhi pepohonan rimbun sehingga udara terasa segar, berbeda dengan Jakarta yang sesak. 15 Menit berjalan kaki tidak terasa. Sesampainya di pusat konservasi kepada kami diperkenalkan mengenai sejarah dan tujuan pendirian pusat ini yang bernaung di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya kami dibawa jalan-jalan dan dipandu oleh bapak dan ibu pengelola.

Secara umum pusat ini berperan untuk melestarikan keberlangsungan ekosistem laut melalui kegiatan budi daya. Sebuah sarana edukasi yang selaras dengan konsep “Merdeka Belajar” yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi melalui Menteri Nadiem Makarim.

Agar pengunjung dapat menikmati keasrian alam pesisir, di sini dibangun jembatan panjang menyusuri hutan bakau hingga ke tengah laut. Dari sini pemandangan indah paripurna dapat kita nikmati. Air laut jernih dan dangkal, terlihat ikan dan penyu di sekitaran terumbu karang maupun padang lamun. Oh ya bakau, terumbu karang dan lamun adalah ekosistem penyerap karbon terbesar lo. Jadi, melestarikan biota-biota laut ini sangat tepat sebagai langkah mitigasi perubahan iklim seperti digaungkan Pemerintah Indonesia, karena 70 persen wilayah Indonesia adalah laut.

Ekosistem bakau memiliki potensi penyerapan karbon dari udara lima kali lebih besar dibanding hutan alam. Dengan besarnya manfaat bakau, ayo kita reboisasi wilayah pesisir Indonesia dengan tanaman ini agar Bumi tidak lagi panas dan Indonesia berhasil melaksanakan mitigasi perubahan iklim sesuai kesepakatan Paris dengan target penurunan suhu sebesar 2 derajat Celcius.