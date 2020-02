Foto Presiden Jokowi Salaman dengan Tokoh Pendukung Pembebasan Papua di Australia, Ini Kata Istana

SERAMBINEWS.COM - Foto Jokowi salaman dengan tokoh pendukung pembebasan Papua di Australia jadi perbincangan.

Istana akhirnya tanggapi Foto Jokowi Salaman dengan tokoh pendukung pembebasan Papua di Australia.

Presiden Joko Widodo disebut-sebut bersalaman dengan tokoh pendukung pembebasan Papua sekaligus anggota parlemen Australia Adam Brant, saat ia melawat ke negeri kangguru pada 8-10 Februari.

Wartawan Sydney Morning Herald James Massola mengunggah foto Jokowi yang tampak bersalaman dengan Brant.

Brant terlihat mengenakan pin bintang kejora, lambang bendera Organisasi Papua Merdeka, di kerah jasnya. Namun Massola tak menyebutkan kapan dan dimana peristiwa itu berlangsung.

"Awkward. @ jokowi shaking hands with Greens MP Adam Bandt, who is wearing a Morning Star badge on his lapel," tulis Massola di akun twitter pribadinya, Senin (10/2/2020).

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Shanti Purwono menyatakan, tidak ada acara spesifik yang mempertemukan Jokowi dengan Brant.

Ia mengatakan, Presiden bersalaman dan berfoto dengan banyak orang, termasuk Brant, saat berkunjung ke negeri kangguru.

"Yang saya tahu dari tim yang mendampingi Presiden pada saat kunjungan, tidak ada acara spesifik terkait hal tersebut.

Presiden bersalaman, berfoto dengan banyak orang di sana.