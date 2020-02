VIDEO - Berbicara di Markas Besar PBB, Presiden Palestina: Peta Buatan Trump "Seperti Keju Swiss"

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Sekelompok Yahudi berkumpul di luar markas besar PBB di New York pada hari Selasa (11/2/2020), mereka menolak rencana sepihak Presiden AS Donald Trump untuk perdamaian Timur Tengah.

Kelompok Yahudi itu membawa spanduk protes atas kebijakan Trump, beberapa spanduk berbunyi: "Negara Israel tidak mewakili Yahudi dunia" dan "Torah menuntut semua Palestina dikembalikan ke kedaulatan Palestina".

Sementara di dalam gedung markas besar PBB sedang berlangsung pertemuan membahas konflik Palestina dan Israel.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas datang untuk berbicara kepada Dewan Keamanan PBB.

Abbas mengatakan, bahwa rencana sepihak itu, yang dikenal sebagai "Kesepakatan Abad Ini," memperkuat "rezim apartheid" Israel.

Hal itu tidak akan membawa perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

Dalam pidatonya, Abbas juga memperlihatkan peta inisiatif yang diusulkan, dengan mengatakan: "Ini seperti keju Swiss."

Rencana kontroversial diumumkan pada 28 Januari oleh Trump selama konferensi pers di Gedung Putih bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Ini merujuk ke Yerusalem sebagai "ibukota Israel yang tidak terbagi" dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar Tepi Barat.

Proposal tersebut membuat konsesi lain untuk Israel, termasuk pembentukan ibukota Palestina di Abu Dis, sebuah pinggiran kota di sebelah timur Yerusalem.

Palestina telah lama berjuang untuk menguasai seluruh Yerusalem Timur dan untuk mengontrol wilayah yang telah dipegang Israel sejak perang tahun 1967.

Abbas juga mengatakan bahwa mereka siap bernegosiasi di bawah sponsor Kuartet internasional dengan parameter yang disepakati secara internasional.

Sumber: Anadolu Agency/AFP

Narator: Ardiansyah

Editor: Hari Mahardhika

