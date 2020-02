BRIsyariah dan Pertamina Jalin Kerja Sama, Fasilitasi Penerima Pembayaran Produk Pertamina

For Serambinews.com

BANDA ACEH – Qanun Lembaga Keuangan Syariah telah diundangkan pada akhir tahun 2018. Qanun tersebut mewajibkan bankbank konvensional yang beroperasi di Aceh mengkonversi bisnisnya kepada anak usahanya yang bergerak di perbankan syariah.

Untuk mendukung implementasi tersebut BRIsyariah bekerjasama dengan Pertamina dalam pembayaran pemesanan BBM dan produk Pertamina lainnya. Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh Direktur Bisnis Komersil BRIsyariah Kokok Alun Akbar dan Direktur Keuangan Pertamina Em ma Sri Martini di Banda Aceh, Senin (17/2).

Penandatanganan ini bertujuan memfasilitasi SPBU-SPBU di Aceh dalam pembayaran pesanan BBM dan produk Pertamina lainnya. Setelah penandatangan kerjasama ini BRIsyariah akan memfasilitasi SPBU di seluruh Aceh untuk bertransaksi secara syariah. Untuk melayani pengelola SPBU di Aceh, BRIsyariah bersinergi dengan BRI

akan menghadirkan Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) di seluruh unit kerja BRI. LSBU adalah layanan syariah yang dilakukan oleh pekerja bank konvensional di unit kerja konvensional, sesuai izin OJK.

Selain LSBU, BRIsyariah juga membuka unit kerja baru di lokasi yang sama dengan unit kerja BRI konvensional. Hal ini dilakukan untuk memudahkan nasabah BRI memindahkan tabungan dan pinjamannya. Saat ini BRIsyariah telah membuka 6 KCP baru di Provinsi Aceh dan sedang menunggu izin regulator untuk pembukaan unit kerja baru di 11 Kantor Cabang, 6 Kantor Cabang Pembantu dan 141 Kantor Unit BRI.

Nantinya pembayaran pembelian produk Per tamina oleh pengelola SPBU juga dapat dilakukan menggunakan Cash Management System BRIsyariah. “Kami all out dalam implementasi qanun LKS di Aceh. Termasuk memfasilitasi SPBU SPBU di seluruh provinsi Aceh dalam bertransaksi secara syariah dalam usahanya. Kami sudah menyiapkan fitur layanan yang mudah digunakan pengelola SPBU untuk membayar pesanan BBM dan produk Pertamina lainnya, jelas Kokok Alun Akbar selaku Direktur Bisnis Komersil BRIsyariah usai menandatangani perjanjian kerjasama. (una)