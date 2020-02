Tahun 2021, Aceh Besar Targetkan Penurunan Kemiskinan Hingga 11%

KOTA JANTHO – Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali me negaskan, pada tahun 2021 mendatang, Peme rintah Kabupaten Aceh Besar melalui Rancangan Pem bangunan Jang ka Me nengah (RPJM) menarget kan penurunan angka ke miskinan mencapai 11%. “Untuk dapat mencapai tar get tersebut, maka perlu upaya yang lebih giat lagi untuk se tiap stakeholder dalam men dukung pencapa ian tar get tersebut,” ungkap Ir Mawardi Ali ketika membuka rapat konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Ker ja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar di Aula Bappeda Aceh Besar, Selasa (18/2/2020).

Ha dir dalam kesempatan itu, unsur anggota DPRK Aceh Besar, para staf ahli bupati, para Asisten Setda kab, kepala OPD, camat, pejabat BPS, BMKG, unsur ormas, LSM, dan tokohtokoh masyarakat. Bupati Aceh Besar memaparkan, target indikator ma kro pembangunan Aceh Be sar di bawah kepemim pinan Bupati Ir H Mawardi Ali dan Wakil Bupati Tgk H Husaini A Wahab, pada tahun 2020 meliputi pertumbuhan ekonomi mencapai 4,72%, tingkat pengangguran terbuka 5,80%, tingkat kemiskinan 12,96%, dan indeks pembangunan manusia 72,67. Kerja keras dan komitmen seluruh stakeholder di Aceh Besar selama beberapa tahun terakhir, ulas Ir Mawardi Ali, telah mampu secara signifikan menurun kan angka kemiskinan.

Ia membeberkan, tahun 2015, angka kemiskinan di Aceh Besar masih 15,93%. Namun, tahun 2016 turun menjadi 15,55%, tahun 2017 yaitu 15,41%, tahun 2018 kembali turun ke angka 14,47%, dan tahun 2019 mencapai 13,92%. Dikatakannya, peningkatan di sektor ketenagakerjaan, peningkatan di sektor pertanian, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kapasitas aparatur dan kapasitas masyarakat menjadi sasaran utama kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tahun 2021 mendatang.

Rapat konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar di Aula Bappeda Aceh Besar, Selasa (18/2/2020). (For Serambinews.com)

Ir H Mawardi Ali melanjutkan, prioritas pembangunan Aceh Besar tahun 2021 di antaranya mewujudkan SDM yang unggul, berkarakter, berbudaya, dan islami, pembangunan infrastruktur terintegrasi. Selain itu, penyederhaan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, peningkatan daya saing produk lokal dan peningkatan investasi daerah, serta pemberdayaan ekonomi sektor riil.

Untuk pembangunan tahun 2021, maka perlu adanya sinergisitas antar stakeholder. Untuk itu Bupati Aceh Besar mengharapkan kepada seluruh komponen pelaku pembangunan yang hadir untuk memberikan sumbangan pemikiran, sehingga dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat (bottom up planning) yang akan dipaduserasikan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah (top down planning) dan analisis seluruh stakeholder.

Di samping itu, yang juga sangat penting adalah adanya sinkronisasi dan inergisitas pembangunan yang kemudian diharapkan akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah serta menjawab permasalahan dan kebutuhan mendesak di tahun 2021 mendatang.

Diharapkan, melalui rapat konsultasi publik itu semua aspirasi masyarakat dapat bersinergi dengan kebijakan pemerintah daerah untuk pembangunan Kabupaten Aceh Besar yang lebih baik. Dalam rangka mewujudkan SDM unggul, berkarakter,dan berbudaya islami, Pemkab Aceh Besar telahmembangun/merehabilitasi SD dan SMP, peningkatan sarana dan prasarana BLK, peningkatan layanan kesehatan RSUD dan puskesmas (BLUD), peningkatan kualitas seni dan budaya, serta peningkatan profesionalisme ASN. Adapun untuk pro gram penyederhaan biro krasi dan peningkatan pelayanan public, beberapa hal telah dan akan terus dilakukan, seperti integrasi aplikasi tatakelola pemerintahan dan layanan public, restrukturisasi organisasi, pelaksanaan pilchiksung serentak, penyelesaian regulasi penataan ruang, peningkatan sarana prasarana kerja, rehabilitasi kantor, dan peningkatan inovasi daerah.

Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Besar, Ir Makmun MT, menjelaskan, forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar itu bertujuan untuk mendapat masukan dan input dari berbagai stakeholder guna kesempurnaan penyusunan RKPD.

Selanjutnya, Bappeda Aceh Besar merencanakan menggelar Musrenbang kecamatan yang dimulai sejak 24 Februari mendatang serta Musrenbang RKPD yang dijadwalkan pada 2526 Maret 2020. Ir Makmun MT menambahkan, rapat konsultasi publik yang berlangsung sehari itu mengusung tema meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berbudaya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.(*)