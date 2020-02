Poltek Kutaraja Gelar Seminar Pendidikan Vokasi dan Hubungan dengan Dunia Kerja

Laporan Jalimin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Politeknik Kutaraja, Aceh, Indonesia untuk kesekian kalinya menggelar even internasional bertajuk Pendidikan Vokasi dan Hubungan dengan Dunia Kerja.

Even internasional yang berlangsung pada Rabu (19/2/2020) di Kampus Poltek Kutaraja dengan tema "Let's Reach Our Future Trough Vocational Education and Look Upon It As Challenges and Opportunities".

Panitia pelaksana, Desy Puspita didampingi Project Officer Indra Akbar kepada serambinews.com mengatakan acara ini menghadirkan pembicara utama Puan Yusma bt Yusof dari Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah (PTSB) Negeri Kedah, Malaysia.

"Politeknik Kutaraja memang sudah lama telah melakukan MoU dengan PTSB, maka inilah salah satu kegiatan yang merupakan implementasi kesepahaman tersebut," ujar Desy yang diiyakan Indra Akbar.

Selain Puan Yusma bt Yusof, dua pembicara lainnya yaitu Wardayani atau akrab dipanggil Cici dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Sukma Medan, Sumatera Utara serta Direktur Politeknik Kutaraja, Supriyanto.

• Berbagai Organisasi Wartawan di Aceh Bersatu akan Berdemo di Mapolda Aceh, Ini Tuntutannya

• Polres Nagan Raya Serahkan Berkas Kasus Tambang Emas Ilegal ke Jaksa

• Bikin Haru, Korban Ditebas Celurit Malah Cium Tangan Jasad Begal, Pelaku Tewas Ditembak Polisi

Dalam paparannya, Puan Yusma bt Yusof menyebutkan bila pendidikan vokasi sangat terkenal di negara-negara maju seperti Jerman, China, termasuk di Malaysia.

"Kontribusi pendidikan dan pelatihan vokasi amat besar peranannya dalam meningkatkan ekonomi negara. Industri senantiasa boleh bekerja sama dengan institusi vokasi untuk pekerja yang punyai skill match ngan kebutuhan company," ujar Yusma.

Dia melanjutkan, model pengajaran di lembaga pendidikan vokasi sebagaimana pada Politeknik sangat berbeda dengan di universitas. Politeknik mencetak student menguasai project.

"Maka bagi siapa-siapa yang kuliah di institusi vokasi mudah direkrut oleh perusahaan-perusahaan untuk dijadikan sebagai pekerja di bidang industri tertentu," Yusma menambahkan.

Hadir pada International Talkshow kali ini siswa-siswa SMA di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar, para dosen, pimpinan perguruan tinggi, perusahaan relasi, dan kalangan masyarakat umum.(*)

• Polisi yang Viral Gendong Anak saat Jaga Kotak Suara Lepas Masa Duda, Jumlah Maharnya Bikin Kaget

• BREAKING NEWS - Pria Gangguan Jiwa Diamuk Massa di Nagan Raya

• Ayu Andira, Lulusan Bidan yang Juga Model Foto