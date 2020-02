46 Pertandingan Liga Italia Ditunda Karena Corona

* Korea Selatan Siaga Tinggi

JAKARTA - Sebanyak 46 pertandingan di Liga Italia ditunda karena imbas dari wabah virus Corona yang sudah sampai ke Negeri Pizza. Dilansir Daily Mail sebagaimana dikutip CNN Indonesia, 46 pertandingan yang ditunda itu terdiri dari berbagai level. Mulai dari kompetisi kasta tertinggi Serie A, Serie B hingga kompetisi amatir.

Di pentas Serie A, tiga pertandingan sudah pasti ditunda yakni Inter Milan vs Sampdoria, Atalanta vs Sassuolo, dan Verona vs Cagliari. Tiga laga tersebut sedianya berlangsung pada Minggu (23/2) waktu setempat. "Kami menginformasikan pertandingan Serie A, Inter vs Sampdoria, yang dijadwalkan pada 23 Februari pukul 20.45 [waktu setempat], ditunda," tulis pihak Inter di situs resmi klub.

Sebelumnya, satu pertandingan di Serie B antara Ascoli vs Cremonese pada 22 Februari juga ditunda karena dampak dari wabah virus corona. Dalam skala yang lebih luas, 42 pertandingan di kompetisi usia muda dan amatir juga ikut mengalami penundaan. Penundaan puluhan pertandingan sepak bola di Italia itu dilakukan sesuai instruksi Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte.

"Pemerintah tengah melakukan langkah-langkah mendesak untuk menghadapi dan mengendalikan kasus-kasus penularan virus Corona," bunyi pesan dari Menteri Olahraga, Vincenzo Spadafora yang ditujukan pada Ketua Komite Olimpiade Italia, Giovanni Malago.

"Langkah-langkah itu juga mencakup dunia olahraga. Untuk mencegah risiko dan untuk menjaga kesehatan mereka yang ambil bagian dalam kompetisi."

Di Italia sendiri tercatat ada 76 kasus virus corona yang menyerang warga. Termasuk satu orang pesepakbola amatir yang terpapar virus corona dan dua orang meninggal dunia. Pemerintah setempat kemudian memutuskan menutup puluhan kota di utara Italia. Selain itu, sekolah, pusat bisnis, hingga restoran di Region Veneto dan Lombardy juga dibekukan, termasuk menangguhkan misa serta kegiatan olahraga.

Siaga tinggi

Sementara Korea Selatan meningkatkan kewaspadaan wabah virus corona ke level tertinggi pada Minggu (23/2/2020). Dilansir dari Reuters, peningkatan status waspada ini dilakukan setelah terjadi lonjakan infeksi virus corona yang terjadi di beberapa wilayah Korea Selatan.

Presiden Korea Selatan Moon-Jae mengatakan, penempatan negara ke siaga merah atau level tertinggi lantaran meningkatnya kasus baru yang cepat. Dikutip dari The New York Times, peningkatan ke level 4 (tertinggi) ini merupakan sebuah langkah yang memberdayakan pemerintah untuk mengunci kota-kota, membatasi transportasi umum, melarang pengunjung dari negara-negara tertentu, dan mengambil langkah-langkah lain untuk mengatasi wabah tersebut. Namun, Moon tidak mengumumkan tindakan spesifik apapun untuk melawan virus ini.

Per Minggu (23/2/2020) sore, data dari gisanddata menunjukkan bahwa sebanyak 602 kasus terkonfirmasi positif terjangkit virus yang masih keluarga besar penyebab MERS dan SARS ini. Mayoritas kasus virus corona di Korea Selatan berada di Kota tenggara Daegu, yang pada dasarnya telah ditempatkan dalam keadaan darurat meskipun orang masih bebas keluar masuk meninggalkan kota. Sementara itu, sebanyak 5 orang dinyatakan meninggal dunia setelah terpapar virus corona.(kompas.com/**)