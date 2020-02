Pacuan Kuda Tradisional Gayo di Aceh Tengah Diikuti 371 Kuda Pacu

Laporan Mahyadi | Aceh Tengah

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON – Pacuan kuda tradisional Gayo yang diselenggarakan di lapangan HM Hasan Gayo, Blang Bebangkan, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah yang dimulai sejak Senin (24/2/2020) diikuti 371 kuda pacu dari empat kabupaten.

Tahun ini, kontingen Aceh Tenggara mengirimkan delapan kuda pacunya untuk mengikuti even tahunan itu.

Pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah, merupakan bagian dari rangkaian menyeramakan hari jadi ke-443 Kota Takengon. Biasanya, pacuan kuda tersebut, hanya diikuti peserta dari tiga kabupaten di Dataran Tinggi Gayo (DTG). Tetapi, sejak beberapa tahun terakhir, Kabupaten Aceh Tenggara, juga sudah mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti even tersebut.

Dari 371 kuda pacu, kontingen tuan rumah Aceh Tengah, menerjunkan sebanyak 188 kuda pacu, sedangkan Kabupaten Bener Meriah, 109 kuda pacu, Gayo Lues, 66 kuda pacu dan Kabupaten Aceh Tenggara 8 kuda pacu.

Pacuan kuda yang dihelat selama sepekan ini, akan mempertandingkan 14 kelas diantaranya kelas F Muda, F Tua, E Muda, E Tua, D Muda, D Tua, C Muda, C Tua, B Muda, B Tua, A Muda, A Tua, C Perdana dan AB Perdana.

Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar, ketika membuka even tersebut, mengatakan, pacuan kuda diselenggarakann untuk memaknai kelahiran Kota Takengon.

“Sejarah serta budaya berkuda telah tumbuh dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan peradaban para leluhur yang hidup membangun Kota Takengon sejak zaman dahulu,” kata Shabela Abubakar.

Menurut Shabela Abubakar, pacuan kuda juga menjadi bagian silaturahmi dan hiburan bagi masyarakat sejak lama, khususnya bagi kabupaten serumpun di Gayo, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

“Bukan hanya silaturahmi dan hiburan, tetapi adanya nilai tambah dari sisi ekonomi karena dipastikan akan banyak pedagang yang berjualan di area pacuan,” tuturnya.

Dia juga mengharapkan, pelaksanaan pacuan kuda agar tidak dicederai dengan hal-hal negatif yang dapat merusak makna pesta rakyat tersebut. Apalagi, Pemkab Aceh Tengah, telah berkomitmen melalui peringatan HUT ke-443 Kota Takengon, bisa menyatukan langkah menuju masyarakat yang Islami.

“Jadi, dalam pelaksanaan pacuan kuda ini, jangan kita rusak dengan perbuatan negatif,” pungkasnya.(*)

