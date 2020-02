PT Loonmita Gah Kembali Raih Penghargaan dari Pertamina

For Serambinews.com

Direktur Utama PT Loonmita Gah, H Nahrawi Noerdin menerima penghargaan dari PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I sebagai The Best Agen Elpiji Non PSO Tahun 2020, yang diserahkan oleh VP LPG Sales PT Pertamina, Primarini, di Nusa Dua, Bali, Jumat (21/2/2020) malam.