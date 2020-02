Pelajar Aceh Adu Prestasi di Marssal  

BANDA ACEH - Sebanyak 730 pelajar dari berbagai sekolah, tingkat SD/MI dan SMP/MTs di Aceh ikut berkompetisi dalam kegiatan Madrasah for Art, Religion, Science, Sport and Language (Marssal) ke-6, yang berlangsung di MTsN 1 Model Banda Aceh, 24-27 Februari 2020. Even tahunan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan dan motivasi kepada para pelajar untuk berani tampil dalam uji nyali maupun uji prestasi.

Ketua Panitia, Armaidi SPd MPd, menyampaikan, jumlah peserta Marssal pada tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sekitar 600-an orang. Tahun ini ada 34 sekolah tingkat SD/MI dan 16 sekolah tingkat SMP/MTs yang mendaftar dalam even tersebut berasal dari Aceh Selatan, Aceh Barat, Banda Aceh, dan Aceh Besar.

Sementara untuk kategori lomba yang diikuti ada 26 cabang untuk SD/MI, diantaranya pidato bahasa Aceh, counting contest, MTQ, tahfiz, pidato bahasa Indonesia, olimpiade, tenis meja, bulutangkis, cerdas cermat, kaligrafi, pidato bahasa Inggris, rebana, story telling, pidato bahasa Arab, dang rangking I. Sedangkan tingkat SMP/MTs ada 4 cabang lomba antaranya rapai, olimpiade.

Ia menambahkan, sekolah peraih tropy atau nilai terbanyak berhak mendapatkan piala bergilir dari Kepala Kanwil Kemenag Aceh, serta untuk kategori juara umum 1,2, dan 3 berhak mendapatkan piala umum tetap Bank Indonesia. "Semua peserta yang meraih juara berhak mendapatkan piala, sertifikat dan uang pembinaan," sebutnya.

Kepala MTsN 1 Model Banda Aceh, Junaidi Ibas SAg MSi mengatakan, melalui kegiatan ini dapat memotivasi para peserta untuk lebih giat lagi belajar, sehingga diharapkan dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya. "Hari ini mereka sedang berproses bagaimana mereka mencoba menformulasikan dalam sebuah agenda besar seperti ini (Marssal-red). Nanti mereka akan terdorong dan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi," katanya.

Even yang dibuka oleh Istri Plt Gubernur Aceh sekaligus Wakil Ketua TP PKK Aceh, Dr Ir Dyah Erti Idawati MT ini juga tampak meriah dengan tarian kolosal paduan dari berbagai tradisi kebudayaan yang kemudian di formulasikan dalam sebuah tarian yang ditampilkan dengan sangat energik oleh sanggar Ceudah Meutuah MTSN 1 Model Banda Aceh.

Turut dihadiri juga Ketua Komite Madrasah, Ir H Mukhlis Djakfar MM, Plt Kakanwil Kemenag Aceh, Drs Djulaidi Kasim MAg, serta Anggota DPD RI, M Fadhil Rahmi Lc.

Sementara itu, Plt Kakanwil Kemenag Aceh, Drs Djulaidi Kasim MAg menyampaikan, melalui kegiatan Marssal ke-6 ini dapat meningkatkan ukhuwah islamiyah dikalangan pelajar dari madrasah dan sekolah, meningkatkan budaya belajar, berolahraga dan seni yang bernuansa Islam serta apresiatif dalam rangka membina khasanah budaya bangsa.

"Selain itu juga dapat melahirkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, sehat jasmani dan rohani, berkualitas unggul, sportif, danberdaya saing tinggi," kata Djulaidi.

Sebab itu, katanya, ajang ini sangat baik untuk terus menerus dikembangkan dan tetap dipertahankan dalam rangka membantu meningkatkan motivasi, minat dan bakat para pelajar sebagai calom pemimpin bangsa.(una)