Dicoret dari Daftar Negara Berkembang, Ternyata Indonesia Masuk Jajaran 10 Produsen Emas Terbesar

SERAMBINEWS.COM - Investasi emas hingga kini masih terus dinikmati berbagai kalangan.

Meski naik dan turun, emas dianggap jadi salah satu nilai tukar yang bisa menjadi simpanan jangka panjang.

Akhirnya banyak negara mulai mengumpulkan emas dalam menjaga pertahanan perekonomiannya.

Berbicara mengenai emas, maka tidak jauh dari tambang emas Freeport di Indonesia.

Saham Freeport kini naik menjadi 51 persen dari yang sebelumnya hanya 9,36 persen.

Hal ini menyebabkan Indonesia kini didepak AS dari daftar negara berkembang.

Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (AS) atau Office of the US Trade Representative (USTR) mencabut preferensi khusus untuk daftar anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) termasuk Indonesia dalam daftar negara berkembang.

Lalu, negara manakah penghasil emas terbesar di dunia?

Melansir dari situs Mining, total produksi emas di dunia tahun 2018 yakni 3.502,6 metrik ton atau setara 112,6 juta troy ons.

Ukuran berat 1 troy ons setara dengan 31,1 gram.