Hoaks Syariah  

Oleh Arif Ramdan, Dosen Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Dua bulan terakhir narasi jejaring sosial media kita disesaki informasi mewabahnya virus Corona di Cina. Mulai dari format berita hingga teks bergambar dan video tersebar tanpa batas, informasi terkini dari negeri Tirai Bambu itu dapat dengan mudah sampai ke tangan kita tanpa diminta sekalipun, termasuk informasi keberadaan mahasiswa Aceh di Wuhan saat virus mematikan itu menyeruak menghentak dunia. Kita pun cemas!

Diskusi-diskusi terkait virus Corona mengalir tanpa jeda, analisis kekinian tentang Cina dan kekhawatiran warga dunia akan virus tersebut diulas tanpa batas. Muncul `ahli-ahli' kesehatan di dunia maya yang meramu jurus jitu menghalau agar virus itu tak mengenai kita, mulai dari ala tradisional dengan bahan dasar bawang putih, amaran kementerian kesehatan, hingga tips berbau agama pun tak ketinggalan memberi cara bagaimana mengantisipasi virus yang sangat tersebut.

Sebagai bagian dari bangsa dunia yang hidup di era digital, kita tentu saja tidak dapat mengelak dari paparan informasi liar setiap harinya. Jika sebelum kehadiran teknologi internet, kita berperan sebagai pihak yang meminta informasi itu hadir, kini kita berada pada posisi sebagai pihak yang dibanjiri informasi gratis melalui sosial media, cukup dengan satu kali sentuhan klik maka jagat informasi tanpa batas pun terbuka lebar.

Gencarnya pemberitaan Virus Corona juga telah melahirkan analisis di luar fakta sesungguhnya yang terjadi di Cina. Kita disuguhi ulasan para ahli kenapa virus itu hadir di Cina, bahkan yang mengejutkan adalah viralnya video serbuan burung gagak dalam jumlah banyak bergerak menuju daratan Cina yang siap memangsa rakyat Presiden Xi Jinping tersebut.

Akibat terpaan informasi itu, kita dibuat penasaran dan bahkan menerima dengan mentah informasi itu sebagai sebuah kebenaran. Kita juga `dipaksa' meyakini bahwa Cina pantas menerima wabah ini sebagai balasan atas sikap bebal mereka di dunia saat ini, melebihi Amerika yang membiarkan Israel berpuluh tahun lamanya melakukan genoside atas bangsa Palestina dan menempati tanah suci ketiga umat Islam secara ilegal.

Menempati posisi teratas sebagai media sosial paling banyak diakses manusia di dunia, WhatsApp beraktivitas cukup tinggi dengan pesan terkirim per menit sebanyak 41,6 juta (versi survei Lori Lewis tahun 2019). WhatsApp juga termasuk aplikasi yang berperan membantu sebagian manusia, dalam menyebarkan informasi hoaks.

Menariknya, saat ini informasi hoaks juga beredar dengan membonceng konten agama, di antara kita bisa jadi pernah menyaksikan satu tayangan video taushiyah mengulas serbuan burung gagak ke daratan Cina. Ulasan salah satu penceramah tersebut juga mengurai dalil syar'i di atas berita yang beredar viral itu.

Padahal, jika dirunut dan menyidik informasi itu hingga ke hulu dari beragam sumber lain, maka didapati bahwa video serbuan burung pemangsa bangkai manusia ke Cina adalah kebohongan besar. Video itu merupakan potongan gambar yang dikombinasi dengan informasi virus Corona, aslinya merupakan burung hama di Amerika dan tidak ada kaitan dengan Cina sama sekali. Sungguh keliru jika ada penceramah berdalil atas video itu sebagai azab yang harus diterima bangsa Cina saat ini.

Jurnalis Tempo, Ika Ningtyas yang melakukan penelusuran digital berkait isu serangan gagak itu menemukan data sebaliknya. Seperti dilansir Tempo.co, 23 Februari 2020, video serangan gagak versi utuh berdurasi 36 detik ditemukan telah diunggah oleh kanal YouTube KHOU 11 pada 30 Januari 2020 dengan judul "Thousands of black birds-aka grackles-take over parking lot in Houston".