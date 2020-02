Jadwal Lengkap MotoGP 2020 - Ada Beberapa Perubahan Kalender Balapan Musim Ini

SERAMBINEWS.COM - Kalender balapan MotoGP 2020 "versi final" telah resmi dirilis. Salah satu yang akan menyita perhatian ialah debut balapan di KymiRing, Finlandia.

Berbeda dengan musim lalu, ketika seri balap MotoGP hanya berjumlah 19, tahun ini seri balap MotoGP akan bertambah menjadi 20.

Penambahan itu terjadi seiring dengan masuknya KymiRing sebagai salah satu sirkuit penyelenggaraan balapan MotoGP.

Rencananya, seri balap tersebut akan berlangsung pada 10-12 Juli 2020 sebagai seri balap ke-11 alias seri terakhir sebelum MotoGP memasuki jeda musim panas selama tiga pekan.

Sebelum menjajal balapan di sana, para pembalap MotoGP berkesempatan mencicipi aspal KymiRing karena penyelenggara menjadwalkan uji coba ban pada 15-16 Juni 2020.

Selain masuknya seri balap di Finlandia, kalender MotoGP 2020 juga mengalami sedikit pergantian jadwal.

MotoGP Thailand misalnya.

Musim lalu, balapan di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, berlangsung pada bulan Oktober, tetapi tahun ini, MotoGP Thailand akan digeser ke akhir Maret (20-22) dan menjadi seri balap kedua.

Sementara itu, MotoGP Americas dan MotoGP Argentina akan bertukar urutan.

Pun demikian dengan MotoGP Jerman dan MotoGP Belanda.

Namun, di antara sejumlah perubahan tersebut, kejuaraan dunia MotoGP 2020 masih tetap akan dibuka dengan balapan malam di Sirkuit Internasional Losail, Qatar, pada awal Maret dan diakhiri dengan balapan di Valencia, Spanyol, pada pertengahan November.

Di antara padatnya jadwal seri balap, MotoGP 2020 juga punya agenda uji coba yakni tes pasca-balapan pada hari Senin di Jerez dan Barcelona, Spanyol, tes ban di KymiRing pada 15-16 Juni, dan tes privat di Misano, San Marino, pada 15-16 September.

Berikut jadwal lengkap kalender balapan MotoGP 2020.

Kalender MotoGP 2020

Seri Tanggal Balapan Nama sirkuit

1 8 March Qatar* Sirkuit Internasional Losail

2 22 March Thailand Sirkuit Internasional Chang

3 5 April Americas Circuit of the Americas (CotA)

4 19 April Argentina Autodromo Termas de Rio Hondo

5 3 May Jerez Sirkuit Jerez-Angel Nieto

6 17 May France Sirkuit Le Mans

7 31 May Italy Sirkuit Mugello

8 7 June Catalunya Sirkuit Barcelona-Catalunya

9 21 June Germany Sachsenring

10 28 June Netherlands Sirkuit Assen

11 12 July Finland** KymiRing

12 9 August Czech Republic Sirkuit Brno

13 16 August Austria Red Bull Ring-Spielberg

14 30 August Great Britain Sirkuit Silverstone

15 13 September San Marino Sirkuit Misano

16 4 October Aragon Sirkuit MotorLand Aragon

17 18 October Japan Sirkuit Motegi

18 25 October Australia Sirkuit Phillip Island

19 1 November Malaysia Sirkuit Internasional Sepang

20 15 November Valencia Sirkuit Valenciana-Ricardo Tormo