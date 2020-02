Kenapa Tatib DPRA Dikembalikan?  

Oleh Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.M, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Dosen Pasca Sarjana Magister Hukum Unimal

Pernyataan anggota DPRA, Iskandar Alfarlaki (IA) (Serambi, 18/2/2020) dan opini Zainal Abidin (ZA) (Serambi, 22/2/2020), terhadap pengembalian rancangan peraturan DPRA tentang tata tertib (tatib) DPRA oleh Pemerintah Aceh dianggap bukan kewenangan Pemerintah Aceh dan tidak berdasarkan hukum, telah menimbulkan polemik. Untuk itu, agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan publik, perlu diluruskan dan dikaji secara komprehensif, baik perspektif yuridis, substansi rancangan tatib DPRA, hasil fasilitasi kemendagri, eksistensi, dan kewenangan pemerintah Aceh.

Dalam konteks ini, meskipun IA dan ZA menyampaikan secara kajian hukum, namun masih terlihat parsial dan tidak komprehensif. Memang, secara substansi ulasan yang dikemukakan adalah materi hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara dogmatik demikian adanya. Namun, karena tidak melihat secara kontekstual dan komprehensif, sebagian norma hukum yang dikemukakan menjadi tidak beralasan dan relevan. Implikasinya telah mengabaikan kewenangan yuridis yang inheren pada Pemerintah Aceh (Plt. Gubernur).

Hasil fasilitasi

Seharusnya, IA dan ZA melihat dan mengkaji selain peraturan perundang-undangan (regeling), seperti UUPA, UU No. 12/2011, UU No.30/2014, PP No. 12/2018, PP No.33/2018 dan Permendagri No.80/2015 jo Permendagri No.120/2018, tetapi juga peraturan kebijakan (beleidsregel/policy rule) Kemendagri dalam bentuk surat hasil fasilitasi. Sehingga, dapat dibuktikan secara hukum bahwa pengembalian/penyampaian rancangan tatib DPRA oleh Plt. Gubernur melalui Sekda telah keluar dari nomokrasi dan penyalahgunaan wewenang (detournement of pouvoir) atau penyalahgunaan prosedur (abouse of procedure).

Inilah dalam ilmu hukum disebut the power of solving legal problems (kemampuan memecahkan masalah-masalah hukum). Kemampuan membuktikan dan mengubah peristiwa kongkret (demonstrating of facts) menjadi peristiwa hukum (legal problem identification), menetapkan dan memecahkan masalah hukum (legal problem solving), dan akhirnya mengambil putusan (decesion making). Peristiwa kongkret yang harus diselesaikan itu harus dibuktikan terlebih dahulu, dinyatakan terbukti atau dikonstatasi, selanjutnya dikualifikasi menjadi peristiwa hukum. (Sudikno, 2012:12).

Berangkat dari deskripsi di atas penyusunan Peraturan DPRA tentang Tatib DPRA, ZA dalam paragraf delapan sudah benar menyebutkan, rancangan peraturan DPRA tentang tatib DPRA sebelum ditetapkan dilakukan konsultasi dan fasilitasi terlebih dahulu oleh Mendagri melalui Dirjen Otda. Meskipun, berdasarkan Pasal 88 Permendagri No.120/2018 dinyatakan dalam bentuk fasilitasi-tidak termasuk konsultasi-merupakan pembinaan bersifat wajib yang dilakukan oleh Kemendagri.

Dalam konteks ini, sebelum ditetapkan DPRA telah melakukan fasilitasi. Selanjutnya, pada 4 Desember 2019, Mendagri melalui Dirjen Otda menyampaikan hasil fasilitasi tersebut dalam bentuk beleidsregel kepada Plt. Gubernur melalui Surat No.188.34/6618/OTDA, berisi beberapa koreksi untuk dilakukan perubahan oleh DPRA karena dianggap tidak sesuai dengan UUPA, PP No.12/2018, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasca itu, DPRA telah melakukan revisi, yang menurut IA (Serambi, 18/2/2020) sudah mengikuti dan menyesuaikan dengan hasil koreksi kemendagri.

Realitasnya, ketika rancangan tatib tersebut diserahkan kepada Pemerintah Aceh (Sekda) untuk diundangkan dalam Berita Daerah, terdapat beberapa pasal yang substansinya belum sesuai dengan hasil fasilitasi dan kontradiksi dengan UUPA, PP No.24/2004, dan PP No. 12/2018. Antara lain, Pasal 9 ayat (3) huruf d, Pasal 125 ayat (3) huruf a, Pasal 126 ayat (5) huruf a dan huruf b, dan Pasal 202 ayat (3). Selanjutnya, Kemendagri melalui Dirjen Otda, pada 2 Januari 2020 kembali mengirim Surat Penjelasan No. 162/001/OTDA kepada Plt. Gubernur untuk menyampaikan kepada DPRA, karena belum menyesuaikan dengan hasil fasilitasi.

Kewenangan delegasi