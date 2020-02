For Serambinews.com

MIN 6 Model Banda Aceh Juara Umum Marssal ke-6

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 Model Banda Aceh kembali meraih juara umum dalam Madrasah for Religion, Science, Sport, Art and Language (Marssal) ke-6, yang dilaksanakan di MTsN Model Banda Aceh, mulai 24-27 Februari 2020.

Sementara juara II diraih oleh MIN 27 Aceh Besar dan juara III diraih oleh MIN 20 Aceh Besar.

Bagi juara umum berhak membawa pulang piala bergilir Kakanwil Kemenag Aceh dan piala tetap Bank Indonesia. Sedangkan juara II dan III masing-masing juga membawa pulang piala tetap dari Bank Indonesia.

Plh Kakanwil Kemenag Aceh, Muntasyir SAg MA dalam sambutannya saat menutup kegiatan itu menyampaikan selamat kepada peserta yang menang dan bagi yang belum menang untuk terus belajar.

“Saya yakin dengan kegiatan ini akan membawa dampak yang signifikan kepada para pelajar, dan pelatih yang ada di Madrasah atau Sekolah,” katanya.

Kepala MTsN Model Banda Aceh, Junaidi Ibas SAg MSi menyampaikan para pemenag selain mendapat tropy dan uang pembinaan juga berhak mendapatkan golden ticket bebas tes masuk ke MTsN 1 Model Banda Aceh.

• 13 Desa di Gayo Lues belum Terjangkau Jaringan Telkomsel

• Wapres Maruf Amin Sebut Indonesia Bebas Corona karena Doa Qunut, Ini Arti dan Manfaat Doa Qunut

• Aksi Heroik Kapten Kapal Selamatkan Wanita Ini dari Hantaman Feri di Pelabuhan

Sejumlah sekolah yang berhasil memenangkan Juara I masing-masing cabang adalah SD IK Nurul Quran (cerdas cermat), SD N 67 Percontohan (Counting Contest), SD Bunga Matahari (Stroty Telling), MIN 20 Aceh Besar (Olimpiade Matematika), dan SD N 24 Banda Aceh (Olimpiade Sains).

Kemudian, SD IT Nurul Fikri dan SD IK Nurul Quran (Tahfidz Putra-Putri), MIN 20 Aceh Besar dan MIN 13 Aceh Besar (Pidato Bahasa Indonesia Putra dan Putri), SD IT Nurul Ishlah dan MIN 11 Banda Aceh (Pidato Bahasa Inggris Putra dan Putri), SD IT Nurul Ishlah dan MIS Lamgugob (Pidato Bahasa Arab Putra dan Putri), MIN 7 Banda Aceh dan SDN Kartika (Pidato Bahasa Aceh Putra-Putri), SD TNA Fatih (Spelling Bee).