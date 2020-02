MIN 6 Model Juara Umum Marssal  

For Serambinews.com

BANDA ACEH - Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 Model Banda Aceh kembali meraih juara umum dalam Madrasah for Religion, Science, Sport, Art and Language (Marssal) ke-6, yang dilaksanakan di MTsN Model Banda Aceh, mulai 24-27 Februari 2020. Sementara juara II diraih MIN 27 Aceh Besar dan juara III MIN 20 Aceh Besar.

Bagi juara umum berhak membawa pulang piala bergilir Kakanwil Kemenag Aceh dan piala tetap Bank Indonesia. Sedangkan juara II dan III membawa pulang piala tetap dari Bank Indonesia.

Plh Kakanwil Kemenag Aceh, Muntasyir SAg MA dalam sambutannya saat menutup kegiatan itu menyampaikan selamat kepada peserta yang menang dan bagi yang belum menang untuk terus belajar. “Saya yakin dengan kegiatan ini akan membawa dampak yang signifikan kepada para pelajar, dan pelatih yang ada di Madrasah atau Sekolah,” katanya.

Kepala MTsN Model Banda Aceh, Junaidi Ibas SAg MSi menyampaikan para pemenang selain mendapat tropi dan uang pembinaan, juga berhak mendapatkan golden ticket bebas tes masuk ke MTsN 1 Model Banda Aceh. “Selama empat hari kegiatan ini siswa tetap belajar tentang arti kehidupan dalam mengelola kecerdasan emosional, sosial, dan spritual yang ada dilingkungan sekolah,” ujarnya.

Sejumlah sekolah yang berhasil memenangkan Juara I masing-masing cabang adalah SDIK Nurul Quran (cerdas cermat), SD N 67 Percontohan (Counting Contest), SD Bunga Matahari (Stroty Telling), MIN 20 Aceh Besar (Olimpiade Matematika), SD N 24 Banda Aceh (Olimpiade Sains), SD IT Nurul Fikri dan SD IK Nurul Quran (Tahfidz Putra-Putri), MIN 20 Aceh Besar dan MIN 13 Aceh Besar (Pidato Bahasa Indonesia Putra dan Putri), SD IT Nurul Ishlah dan MIN 11 Banda Aceh (Pidato Bahasa Inggris Putra dan Putri), SD IT Nurul Ishlah dan MIS Lamgugob (Pidato Bahasa Arab Putra dan Putri), MIN 7 Banda Aceh dan SDN Kartika (Pidato Bahasa Aceh Putra-Putri), SD TNA Fatih (Spelling Bee).

Selanjutnya MIN 27 Aceh Besar dan SDIK Nurul Quran (Cabang MTQ Putra-Putri), MIN 5 Banda Aceh dan MIN 3 Banda Aceh (Kaligrafi Putra-Putri), MIN 1 Banda Aceh (rebana), SDN 54 Banda Aceh (Bulu Tangkis Putra-Putri), MIN 27 Aceh Besar (Tenis Meja Putra dan Putri), SD N 3 Banda Aceh (Rangking 1 diraih oleh Nur Aina).

Sementara juara II yang diraih oleh masing-masing sekolah adalah MIN 20 Aceh Besar (Cerdas Cermat), SD Bunga Matahari (Counting Contest), MIN 6 Banda Aceh (Story Telling), MIN 6 Banda Aceh (Olimpiade Matematika), MIN 27 Aceh Besar (Olimpiade Sains), MIN 22 Aceh Besar dan MIN 6 Banda Aceh (Pidato Bahasa Indonesia Putra dan Putri), MIN 27 Aceh Besar dan SD Negeri Labuy (Pidato Bahasa Indonesia Putra dan Putri), MIN 11 dan MIN 1 Banda Aceh (Pidato Bahasa Inggris Putra dan Putri), MIN 9 dan MIN 11 Banda Aceh (Pidato Bahasa Arab Putra dan Putri), MIN 27 dan MIN 20 Aceh Besar (Pidato Bahasa Aceh Putra dan Putri), SD Bunga Matahari (Spelling Bee).

Selanjutnya, MIN 25 Aceh Besar dan MIN 6 Banda Aceh (MTQ Putra dan Putri), MIN 5 Banda Aceh dan SD IT Nurul Ishlah (Kaligrafi Putra dan Putri), MIN 6 Banda Aceh (Rebana), SDN 1 Mata Ie dan SDN 57 Banda Aceh (Bulu Tangkis Putra dan Putri), MIN 9 dan MIN 6 Banda Aceh (Tenis Meja Putra dan Putri).

Para juara III yang diraih masing-masing sekolah yaitu MIN 6 Banda Aceh (Cerdas Cermat), SDIK Nurul Quran (Counting Contest), SDIT Nurul Fikri (Story Telling), SDN 67 Percontohan (Olimpiade Matematika), MIN 2 Banda Aceh (Olimpiade Sains), MIN 6 dan MIN 1 Banda Aceh (Tahfidz Putra Putri), SD IK Nurul Quran dan MIN 6 Banda Aceh (Pidato Bahasa Indonesia Putra Putri), SD Bunga Matahari dan MIN 9 Banda Aceh (Pidato Bahasa Inggris Putra Putri), MIN 11 Banda Aceh dan SD Islam Al Azhar Cairo (Pidato Bahasa Arab Putra Putri), MIN 20 Aceh Besar dan MIN 6 Banda Aceh (Pidato Bahasa Aceh Putra Putri), SD N 16 Banda Aceh (Spelling Bee).

MIN 6 Banda Aceh dan MIN 9 Banda Aceh (MTQ Putra Putri), MIN 9 Banda Aceh (Kaligrafi Putra Putri), MIN 27 Aceh Besar (Rebana), SD N 20 Banda Aceh dan SD Negeri Ruyung (Bulu Tangkis Putra dan Putri), MIN 11 dan MIN 9 Banda Aceh (Tenis Meja Putra dan Putri).

Tingkat MTs/SMP cabang Olimpiade Matematika juara I,II, dan III diraih oleh SMP Fatih Putra, Olimpiade Biologi juara I,II dan III masing-masing diraih oleh SMP Islam Al Azhar Cairo, SMP N 6 Banda Aceh dan SMP TNA Fatih.

Olimpiade Fisika masing-masing juara I,II, dan III diraih oleh SMP Fatih Putra, SMP TNA Fatih, dan SMPN 1 Banda Aceh, dan rapai diperoleh oleh MTsN 4 Banda Aceh dan MTs Darul Ulum.(una)