Akmal Tanggapi Usulan Ikhsan

* Janji Segera Duduk dengan DPRK

BLANGPIDIE - Wacana pemasangan stiker di mobil dinas milik Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) yang diusulkan Ketua Komisi D DPRK, Ikhsan terus menuai reaksi dari berbagai kalangan. Kali ini, Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH pun angkat bicara terkait usulan politisi PAN tersebut.

Akmal menilai, wacana Ketua Komisi D DPRK itu adalah sebuah terobosan dan ide yang baik, sehingga perlu disahuti. "Alhamdulillah, setelah saya mengamati dan dengar saran dari pak dewan, saya rasa ini ide yang bagus dan baik, sehingga perlu ditindaklanjuti," ujar Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH kepada Serambi, Minggu (1/3/2020).

ntuk itu, Akmal berjanji, dalam waktu dekat pemkab akan duduk bersama dengan anggota dewan guna membahas persoalan pemasangan stiker logo daerah di mobil dinas tersebut. Pertemuan itu, terangnya, untuk membahas mekanisme dan mobil apa saja yang akan dipasang stiker.

"Kalau ini niatnya untuk azas keterbukaan kepada publik, saya rasa saran dan ide anggota dewan itu perlu ditindaklanjuti. Insya Allah, dalam waktu dekat kita akan duduk bersama anggota dewan," ucap Bupati.

Akmal juga akan meminta tim pemkab dan petugas Satpol PP untuk melakukan pendataan atau menginventarisir sejumlah aset daerah, termasuk mobil dan rumah anggota dewan yang selama ini sewanya dibayar oleh pemerintah. Untuk tunjangan mobil dewan diplot anggaran Rp 7 juta lebih per bulan per orang sebelum pajak, sedangkan tunjangan rumah Rp 9,5 juta per bulan untuk masing-masing dewan.

"Kalau mobil bupati, wakil bupati, dan pimpinan dewan kan sudah ada platnya. Tapi kalau memang mobil dinas yang saya pakai juga harus dipasang stiker, saya pun siap. Tapi mereka (anggota dewan) apa siap dipasang stiker? Karena selama ini mereka kan kita bayar tunjangan transportasi," cetus Akmal.

Menurut Bupati, yang jadi pertanyaan apakah para anggota dewan tersebut ada menyewa mobil dan rumah sebagaimana tunjangan transportasi dan perumahan yang diterima setiap bulan oleh para anggota dewan tersebut. "Kalau betul disewa maka harus dipasang stiker juga, termasuk rumah dinas yang kita bayar Rp 9,5 juta per bulan. Tapi, kalau mobil dan rumah itu tidak disewa, ini bisa masuk kategori korupsi," tukasnya.

Meski begitu, orang nomor satu di Pemkab Abdya tersebut mengaku, dirinya menyambut baik usulan Ketua Komisi D DPRK Abdya tersebut. Jika sudah ada kesepakatan, ucap Akmal, ia siap turun bersama anggota Satpol PP untuk melakukan pemasangan stiker di mobil dinas tersebut, termasuk pemasangan stiker di rumah sewa anggota dewan.

"Saya siap turun termasuk menghadiri pemasangan stiker di rumah dinas dewan yang selama ini dibayar (tunjangan perumahan) sekitar Rp 9,5 juta per bulan untuk anggota dewan dan Rp 16,5 juta hingga Rp 19,5 juta per bulan untuk pimpinan," pungkasnya.

Dewan Harus Mulai Lebih Dulu

Sementara itu, Ketua DPC Partai Hanura Abdya, Al Amin mendukung usulan Ketua Komisi D DPRK, Ikhsan tentang pemasangan stiker di mobil dinas milik pemkab setempat. Menurut Al Amin, usulan pemasangan stiker pada kendaraan dinas itu sangat baik pada era keterbukaan informasi. "Saya sangat sepakat usulan saudara Ikhsan, ini bentuk transparansi dalam pengelolaan aset negara," ujar Al Amin kepada Serambi, Minggu (1/3/2020).

Bahkan, Al Amin mengaku, dia akan meminta kepada kadernya yang duduk di kursi DPRK Abdya untuk memperjuangkan usulan pemasangan stiker di mobil dinas tersebut. "Ya, harusnya usulan ini dimulai dari mereka (dewan dulu) dulu," cetusnya.

Misalnya, urai Al Amin, tunjangan transportasi untuk anggota dewan sebesar Rp 7 juta lebih per bulan dan tunjangan perumahan Rp 9 juta lebih per bulan, juga harus dipublikasi. "Karena anggaran Rp 7 juta lebih per bulan untuk sewa mobil dewan adalah anggaran yang sangat besar. Pertanyaannya, apakah mobil yang disewakan sudah sesuai? Kalau sudah sesuai, apakah mereka bersedia dipasang stiker juga?" tukas Al Amin. "Itu baru mobil, bagaimana dengan rumah yang disewa, apakah mereka siap dipasang stiker juga. Kalau bersedia, ayo sama-sama dukung gagasan ini," tandas dia.

Untuk itu, ia sangat mendukung langkah dan wacana Bupati Abdya, Akmal Ibrahim yang akan duduk bersama dengan anggota dewan membahas persoalan pemasangan stiker di mobil dinas tersebut. "Kalau mereka keberatan pasang stiker di mobil dan rumah yang disewakan, maka pemkab wajib menyediakan mobil dan rumah dinas untuk para anggota dewan terhormat. Selain untuk penghematan anggaran, juga untuk menjaga marwah anggota dewan," tutupnya.(c50)