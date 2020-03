Ratusan Peserta Ikuti Kontes Burung Berkicau    

LHOKSEUMAWE - Jajaran Polsek Banda Sakti, Polres Lhokseumawe bersama Seuramoe Pasee menggelar lomba burung berkicau di Lapangan Hiraq, Minggu (1/3/2020). Kegiatan bertajuk Kontes Burung Kicau Kapolsek Banda Sakti Cup I ini diikuti 600 peserta dari Cirebon, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh.

Kapolsek Banda Sakti, Iptu Irwansyah menyebutkan, untuk Aceh pesertanya berasal dari Tamiang, Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, dan Banda Aceh.

Sementara untuk Sumatera Utara ada yang dari Kota Medan, Binjai, dan Langkat. "Meriahnya lagi kali ini juga diikuti peserta dari Cirebon, Jawa Barat yang membawa berbagai jenis burung untuk diperlombakan di Lhokseumawe," papar Iptu Irwansyah didampingi Wakilnya, Ipda Faisal.

Pada lomba ini dipertandingkan 24 kelas yakni Cak Tembak C, Kenari B, Kacer A, Love Bird PAUD C, Murai Batu Open A, Cak Ijo Pls C, Love Bird Dewasa B, dan Gelatik C.

Selanjutnya, Love Bird Prospek C, Cak Ijo KK C, Serindit D, Kolobri Open D, Kacer B, Cak Ranting C, Murai Batu Open C, Kenari C, Love Bird Dewasa C, Gelatil C, Camcil Open C, Love Bird Prospek D, Kacer C, Love Bird PAUD D, Nurai Batu Ring D, dan Love Bird Dewasa D. "Kegiatan ini bertujuan sebagai ajang silaturrahmi antara pecinta burung kicau dengan kami," demikian Iptu Irwansyah.(bah)