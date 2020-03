Seribu Bintang di Langit Pidie

KITA menyadari bahwa membaca merupakan kunci dalam proses belajar, karena membaca dapat membantu kita untuk membuka cakrawala yang tiada batas (unlimited). Itulah sebabnya, pelajaran yang pertama kita dapatkan di sekolah adalah membaca, kemudian menulis.

Selain itu, dengan membaca kita akan menjadi orang yang kreatif, kritis, dan bijak, atau sekurang-kurangnya kita bisa hijrah dari orang yang tidak tahu menjadi orang yang mengetahui. Sangat disayangkan pula ketika penduduk Indonesia, khususnya Aceh, malas meluangkan sebagian waktunya untuk membaca. Padahal, kita tahu dunia ini milik mereka yang rajin membaca.

Efek negatif dari kurang membaca tentu mudah sekali kita terpapar berita hoaks dan terkadang ikut menjadi peyebar juga. Dalam sebuah penelitian Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organisation for Economic Cooperation and Develompent (OECD) tahun 2015 menunjukkan rendahnya tingkat literasi Indonesia dibandingkan negara-negara lain di dunia.

Ini adalah hasil penelitian terhadap 70 negara dan ternyata Indonesia berada pada ranking 62. Di Aceh, negeri yang terkenal dengan seribu warung kopi, ada beberapa tempat baca yang dibangun untuk menggalakkan generasi untuk membaca. Salah satunya ada di Pidie. Kabupaten yang sarat sejarah dan hasil alam ini mempunyai sebuah tempat yang diimpikan menjadi wadah literasi untuk anak - anak Pidie.

Dalam sebuah kesempatan saya mengunjungi wilayah yang saat ini dipimpin oleh Bapak Roni Ahmad (Abusyik) ini, tepatnya di Padang Tiji. Di sana ada sebuah balai baca yang dibangun oleh Ibu Nurmalawati, sosok yang akrab disapa Kak Mala. Beliau seorang ibu rumah tangga yang juga aktif di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Balai baca itu dinamakannya

Taman Seribu Bintang.

Taman Seribu Bintang yang sudah mulai dikenal oleh masyarakat Pidie itu didasarkan

oleh keinginan Kak Mala untuk mengembangkan literasi di lingkungan masyarakat sekitarnya. Balai bacaan itu beliau dirikan karena terinspriasi dari sebuah grup literasi, yakni Forum Aceh Menulis (FAMe), karena ia aktif sebagai anggota FAMe Chapter Pidie. Bintang anak-anak Taman Seribu Bintang-- balai baca dengan nama unik it--mempunyai makna yang istimewa. Kak Mala menuturkan kapada kami bahwa balai baca yang dibangun di sudut rumahnya itu bukan tempat yang mewah. Sebuah balai kecil yang atapnya dari daun rumbia, bahkan atapnya ada

yang sudah bocor.

Saat siang, di tengah terik matahari, tidak jarang sinar sang surya menembus ke balai dari celah atapnya yang sudah berlubang dan terlihat seperti cahaya bintang, kata salah seorang anak yang belajar di situ. Dari kejadian itulah Kak Mala menamakan balai bacaan itu “Taman Seribu Bintang”. Taman bacaan yang letaknya di Desa Teungoh Drien Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie itu awalnya dibangun untuk anak-anak di sekitar gampong Kak Mala, agar bisa mengisi waktu untuk belajar dan membaca selepas pulang dari sekolah. Namun, seiring guliran waktu, balai itu juga dijadikan tempat pengajian bagi anak-anak yang kurang mampu.

Balai edukasi yang didirikan pada 6 Juni 2017 itu, setiap hari didatangi anak-anak di sekitar gampong untuk membaca. Sekitar 30 anak yang aktif belajar setiap hari. Pada pagi hari balai itu juga difungsikan sebagai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi masyarakat yang kurang mampu, karena semua kegiatan di balai tersebut tidak dipungut biaya sama sekali. Bagaimana kegiatan tersebut bisa berjalan tanpa dipungut biaya? Jujur, ini menjadi tanda tanya besar bagi saya.

Apakah Kak Mala orang kaya? Tentu kami akan menjawab ya, tapi beliau bukan kaya harta, melainkan kaya hati. Beliau masih memikirkan untuk membantu masyarakat di sekitar dengan segala upayanya di tengah keterbatasan ekonomi keluarganya. Tapi bukan hanya Kak Mala yang rutin menyumbang, kegiatan pendidikan ini dapat berjalan sampai hari ini juga atas bantuan para dermawan yang menyisihkan sebagian harta mereka sebagai donatur dalam membantu beberapa kebutuhan

di taman bacaan. Ada yang menyumbang buku cerita, buku pelajaran, pensil, dan lain-lain.

Kisah ODGJ Kegiatan sosial yang akhirakhir ini dilakukan Kak Mala ialah membantu pasien ODGJ. Beliau melakukan upaya pelepasan pasung pada anak yang menderita gangguan jiwa. Saya pikir awalnya ODGJ itu adalah singkatan dari bahasa gaul atau istilah teknis, belakangan saya tahu bahwa itu adalah singkatan dari ‘orang dengan gangguan jiwa’. Kak Mala dan rekan-rekannya sebagai pekerja sosial terlihat sangat bersemangat dan pantang menyerah dalam mengadvokasi ODGJ di Kecamatan Indrajaya, tepatnya di Desa Mesjid Baroe. Meski belum berhasil, beliau terus melakukan pendekatan.

Dan di Beungga, ada hal yang menjadi berita membahagiakan bagi kita bahwa ODGJ yang dipasung sudah dibebaskan dari pasungan. Memang sudah lumrah terjadi di perkampungan, ketika ada ODGJ maka langkah yang diambil adalah pemasungan. Tujuannya, agar tidak mengganggu masyarakat lain. Namun, setelah sepuluh tahun pemasungan tak kunjung memberi efek apa-apa, apakah harus dilanjutkan?

Emak zaman now Rasanya tidak lengkap jika hanya membahas Taman Seribu Bintang tanpa membahas orang di belakang layar, yaitu Kak Mala. Semangat, gigih, otodidak, selalu mau belajar, tak merasa minder, ikhlas, itulah gambaran sosok beliau di mata orang sekitar. Wanita kelahiran 3 April 1983 ini merupakan alumnus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala pada tahun 2007. Saat masih kuliah beliau juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan berbagai kegiatan sosial. Pascatsunami melanda Aceh beliau menjadi relawan Pendidikan

untuk Aceh dan Sumatra (PUAS). Bukan hanya itu, sampai sekarang pun beliau

bergabung sebagai anggota Pidie Mengajar.

Karena jiwa sosialnya yang tinggi dalam membantu masyarakat maka sangat wajar

beliau mendapat penghargaan dari Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai Pekerja Sosial Masyarakat Teladan 2019 mewakili Aceh. Ini karena, usahanya melakukan inovasi dengan mendirikan taman baca berbasis sosial dengan biaya kegiatan secara swadaya, tanpa ada bantuan sedikit pun dari pemerintah.

Nah, itu hanyalah gambaran singkat tentang Kak Mala dan sepatutnya bagi kita bisa meniru langkahnya dalam membantu masyarakat sekitar. Dari ibu rumah tangga ia bisa menciptakan tangga untuk melukiskan senyuman-senyuman bagi yang membutuhkan. Di akhir perbincangan, ada sedikit harapan yang Kak Mala sampaikan. Ia bermimpi taman bacaannya bisa semakin berkembang dan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Ia tutup dengan pesan yang

menyentuh hati nurani kita semua, “Ayo saling peduli sesama umat Nabi Muhammad.

Berbagi itu tidak akan membuat kita miskin,” ujar Kak Mala. Seruan yang amat mulia.

Semoga menginspirasi kita semua, agar semua bintang dapat bersinar.