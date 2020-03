Suzuki Luncurkan XL7 di Banda Aceh  

BANDA ACEH - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bekerja sama dengan PT Armada Banda Jaya sebagai diler utama, secara ekslusif meluncurkan XL7 'The New Extraordinary SUV' di Hotel Grand Arabia, Banda Aceh, Minggu (1/3).

Sebelumnya, 15 Februari 2020 lalu, XL7 secara global diperkenalkan dan diluncurkan di Jakarta, sehingga peluncuran XL7 di hampir semua kota se-Indonesia itu menjadi salah satu momen penting bagi Suzuki yang telah berkontribusi selama 50 tahun di Indonsia.

Demikian diungkapkann President Director PT SIS, Seiji Itayama. Menurutnya, bertepatan dengan usia 50 tahun Suzuki di Indonesia, PT SIS sebutnya memberikan momen yang istimewa bagi konsumen di Indonesia, khususnya yang ada di Aceh saat ini. "Produk terbaru kami XL7 adalah sebuah SUV yang akan menjadi salah satu andalan ekspor yang kami targetkan di 30 negara," sebut Seiji Itayana.

Dengan hadirnya XL7, diharapkan mampu mengoptimalkan pasar mobil Suzuki di Indonesia, sebagai pilar ketiga di dunia bagi Suzuki, ungkap Seiji didampingi KGS Hardabri M dan Endang Johari dari Manajemen PT SIS.

Menurutnya, XL7 hadir dengan desain bold dan gagah dengan konfigurasi 7 tempat duduk yang luas untuk kenyamanan penumpang. Suzuki XL7 juga memiliki fitur canggih yang membuat pengalaman berkendara semakin luar biasa dan melengkapi gaya hidup keluarga Indonesia.

President Director PT SIS ini merincikan XL7 dibekali mesin K15B berkapsitas 1.462 cc yang dapat menghasilkan daya sebesar 104, 7 PS pada putaran 6.000 rpm serta torsi maksimal 138 Nm pada putaran 4.400 rpm. "SUV terbaru Suzuki ini memiliki dimensi 4.450 mm x 1.775 mm x 1.710 mm serta jarak sumbu roda sepanjang 2.740 mm dan didukung dengan ground clearance setinggi 200 mm.

"Sebagai The New Extraordinary SUV, Suzuki XL 7 memiliki tiga keunggulan utama, yakni eksterior yang tangguh, interior yang nyaman serta berbagai fitur yang canggih," tambah General Manager PT Armada Banda Jaya, Deli Saputra.

Seluruh kelebihan itu membuat XL 7 sebagai SUV 7 seater yang tangguh dengan tampilan yang lebih modern dan berkarakter. "Kami harap mobil terbaru kami ini mampu mendukung aktivitas keluarga Indonesia yang menyukai petualangan menyenangkan bersama orang-orang tercinta," ujarnya.

Hadir dengan Tiga Varian

Menurut General Manager PT Armada Banda Jaya, Deli Saputra, Suzuki XL hadir dengan tiga varian yaitu, zeta, beta, dan alpha serta tersedia dalam pilihan transmisi manual 5-percepatan dan otomatis 4 percepatan, dan 6 pilihan warna, yakni rising orange + black, brave khaki + black, (untuk varian alpha). Lalu, prime cool black dan pearl snow white (untuk varian alpha, beta dan zeta). Kemudian pearl burgundy red dan metallic magma grey (untuk varian beta dan zeta).

Sementara untuk harga on the road di Aceh, tambah Brand Manager PT Armada Banda Jaya, Rahmatuddin, XL7 Zeta M/T Rp 240.800.000, XL 7 Zeta A/T Rp 249.700.000, XL7 Beta M/T Rp 256.600.000 dan XL Beta A/T Rp 266.750.000. Lalu XL7 Apha M/T Rp 266.050.000 serta XL7 Alpha A/T Rp 276.450.000.

Menyemarakkan peluncuran XL 7 di Kota Banda Aceh, PT Armada Banda Jaya sebagai diler resmi PT SIS juga menyiapkan berbagai penawaran menarik, seperti program free service (jasa dan suku cadang) hingga 50.000 km atau tiga tahun. Hadiah langsung smart TV 55' dan gratis ansuran 2x. Lalu, keistimewaan lainnya, gratis kaca film full cover solar gard, ansuran mulai dari 4 jutaan, diskon tambahan saat pameran 2 juta dan DP mulai dari 15 persen, pungkas Deli Saputra.(mir)