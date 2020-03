Virus Corona Mewabah, Mau Beli Bbbble Tea Warga China Harus Antre 1,5 Meter dan Diperiksa Suhu Tubuh

Laporan Firdha Ustin I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH- Toko minuman Bubble Tea di China dibuka kembali.

Para pelanggan harus mengantre 1,5 meter dengan orang di depannya, harus memakai masker dan harus melewati pemeriksaan suhu.

Sepertinya kata-kata life must go on itu sudah berlaku di China.

Kini toko minuman Bubble Tea di China kembali dibuka di tengah-tengah wabah Covid-19

Jumlah orang-orang yang terinfeksi corona di seluruh dunia semakin meningkat, kini jumlah korban yang terinfeksi mencapai 91.307 orang dan mengakibatkan 3.125 orang meninggal dunia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 80.151 kasus berasal dari China.

Hal itu membuat sebagian besar daerah China dikunci (lockdown), dan kawasan bisnis pun banyak yang ditutup

Baru-baru ini, sebuah toko Teh Bubble telah dibuka kembali di tengah-tengah wabah Covid-19, dan mereka telah mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan pelanggan mereka dengan aman.

Dilansir dari postingan Hunan di Facebook (29/2/2020), toko teh susu bubble ini baru-baru ini dibuka kembali di Huangxing Road, Changsha dan jika ingin membeli minuman tersebut, para pelanggan harus mengikuti beberapa aturan.