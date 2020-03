Warga Banda Aceh Pemilik Pertama Suzuki XL7

BANDA ACEH - Warga Banda Aceh, Abdullah menjadi customer pertama yang menerima Suzuki XL7, yang diserahkan oleh Branch Manager PT Armada Banda Jaya, Banda Aceh, Rahmattuddin di Showroom Suzuki setempat, Jalan Mohd Hasan, Lampeuneurut, Aceh Besar, Selasa (3/3/2020).

Rahmattuddin mengatakan, sejak dilaunching 1 Maret lalu hingga saat ini sudah ada 30 unit yang dipesan. "Kami sangat optimis dengan hadirnya produk terbaru ini penjualan Suzuki semakin naik pada tahun 2020," katanya.

Ia menambahkan, bagi masyarakat Aceh yang ingin melihat langsung Suzuki XL7 ini bisa datang langsung ke Showroom Suzuki. Di samping itu, pihaknya juga memberikan program-program menarik selama pameran di Suzuya Mal sejak 2-8 Maret 2020.

Sejumlah program menarik yang diberikan itu di antaranya, free service selama 3 tahun atau 50.000 km, hadiah langsung smart TV 55 inch, DP mulai 15 persen, angsuran Rp 4 jutaan, free angsuran dua kali, free kaca film solar gard, dan cash back Rp 2 juta.

Sedangkan harga on the road di Aceh, tambah Rahmatuddin, XL 7 Zeta M/T Rp 240.800.000. Kemudian XL 7 Zeta A/T Rp 249.700.000, XL 7 Beta M/T Rp 256.600.000 dan XL Beta A/T Rp 266.750.000. Selanjutnya XL 7 Apha M/T Rp 266.050.000 serta XL 7 Alpha A/T Rp 276.450.000.

Seperti yang diberitakan sebelumnya pada media ini, XL7 dibekali mesin K15B berkapasitas 1.462 cc yang dapat menghasilkan daya sebesar 104, 7 PS pada putaran 6.000 rpm serta torsi maksimal 138 Nm pada putaran 4.400 rpm. SUV terbaru Suzuki ini memiliki dimensi 4.450 mm x 1.775 mm x 1.710 mm serta jarak sumbu roda sepanjang 2.740 mm dan didukung dengan ground clearance setinggi 200 mm.

Sebagai The New Extraordinary SUV, Suzuki XL7 memiliki tiga keunggulan utama, yakni eksterior yang tangguh, interior yang nyaman, serta berbagai fitur canggih. (una)