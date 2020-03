Menghindari Pemerintahan Amatiran  

Oleh M Rizwan Haji Ali, Dosen Program Studi Ilmu Politik, Fisip, Universitas Malikussaleh

PEMERINTAHAN amatiran atau goverment by amateurs merupakan sebuah istilah dalam ilmu politik untuk menggambarkan sebuah pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang yang tidak memiliki keahlian dan kapasitas. Jika definisi pemerintahan merujuk kepada penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif sebagaimana yang disebutkan Jimly Asshiddiqie (1996), maka jelaslah bahwa pemerintahan amatiran yang dimaksudkan itu adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh dua badan pemerintahan tersebut.

Istilah ini juga kadang-kadang disamakan dengan neocracy yang menggambarkan sebuah pemerintahan yang diselenggarakan oleh para amatiran (government run by amateurs). Kemunculan istilah ini berangkat dari anggapan bahwa kekuasaan politik yang diperoleh dengan mudah akan lebih banyak melahirkan kelompok amatir dalam penyelenggaraan pemerintahan. Malangnya, sematan amatiran ini lebih sering dikaitkan badan legislatif, sementara badan eksekutif kerap disebut sebagai government by professionals, karena keahlian yang mereka miliki dalam birokrasi (Rusadi Kartaprawira, 1985: 132).

Andre Spicer (2018) dalam bukunya Bussines Bullshit menyebut neocracy sebagai sebuah organisasi yang diselenggarakan oleh generasi yang betul-betul baru. Di tangan mereka organisasi yang ditangani diharapkan berubah secara cepat dengan struktur, inisiatif dan kebijakan baru. Namun, secara satiris, ia mengatakan "neocracy is a vast machines for manufacturing bullshit." Walaupun mungkin Spicer bermaksud secara serius berbicara tentang sebuah organisasi baru yang tidak terikat dengan nilai lama, tetapi jelas bahwa ia menganggap bahwa neocracy merupakan sebuah kenyataan yang satir sebuah organisasi amatiran.

Penyebab munculnya pemerintahan amatiran di antaranya adalah transisi dari sistem politik otoritarian ke sistem politik demokratis. Dalam masa transisi ke demokrasi, pemerintahan baru mengalami pelambatan kemampuan dalam merespon kebutuhan publik. Oleh David Schumpeter, pemerintahan yang mengalami gejala pelambatan respons terhadap kebutuhan publik sebagai akibat dari terjadinya perubahan pemerintahan disarankan supaya pemerintahan itu segera diisi oleh a well trained bureaucracy (birokrasi terlatih). Sayangnya, untuk Aceh saran Schumpeter ini tidak mudah dilaksanakan karena birokrasi merupakan sebuah agensi yang tunduk sepenuhnya di bawah kendali politik eksekutif.

Namun, munculnya pemerintahan amatiran ini bukan semata menjadi fenomena di negara atau daerah yang sedang mengalami transisi atau sedang berkembang. Di Amerika Serikat saja, seperti dicatat oleh Lauren Hill, pengajar kebijakan publik di Princeton University juga muncul gejala ini. Dalam tulisannya berjudul What happens when the federal government is run by amateurs? Hill menggambarkan bahwa ancaman terhadap demokrasi Amerika bukanlah polarisasi, teknologi atau ketidakpercayaan media, tetapi adanya kecenderungan terpilihnya para pemimpin politik yang tidak memiliki pengetahuan terhadap apa yang mereka lakukan.

Gejala buruk

Tulisan ini tidak bermaksud menuduh bahwa kondisi amatiran dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh sedang berlangsung saat ini. Namun, sebuah harapan supaya Pemerintahan Aceh, Plt Gubernur Aceh dan DPRA untuk tidak menempatkan diri mereka dalam sebuah situasi yang dapat membuat Pemerintahan Aceh menjadi pemerintahan amatiran dalam hubungannya satu sama lain.

Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa, hubungan yang tidak harmonis antara kedua lembaga Pemerintahan Aceh itu sama sekali tidak memiliki dampak positif bagi masyarakat Aceh. Malah hal itu merupakan gejala buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan, sikap saling sandera antara eksekutif dan legislatif lebih memperlihatkan bahwa dua lembaga ini memang seperti amatiran dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kalau diruntut ke belakang, gejala buruk dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dapat ditelusuri kembali hingga ke situasi pasca Pilkada 2017. Gejala buruk pertama adalah ketegangan antara Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan DPRA dalam pembahasan APBA 2018. Akibatnya, Irwandi kemudian mengambil langkah administratif menetapkan APBA dalam bentuk peraturan gubernur dan mulai menjalankan pemerintahan sebagaimana biasa kendati di bawah bayang-bayang pemboikotan DPRA.