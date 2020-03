Tak Pernah Bobol, Kiper Persiraja Fakhrurrazi Kuba Masuk Kategori Best Team of The Week Liga 1

Laporan Syamsul Azman | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kiper Persiraja Fakhrurrazi Kuba masuk dalam kategori Best Team of The Week pekan ketiga Liga 1 2020.

Kategori tim terbaik tersebut diposting akun Instagram resmi Shopee Liga 1 @liga1match (17/3/2020).

Pada akun bercentang biru tersebut, diberikan caption “Berikut 11 pemain terbaik pekan 3,” tulis akun tersebut.

Sebelumnya, Persiraja juga masuk dalam kategori Best Moment of The Week berkat gol pertama yang disumbangkan Defri Riski dkk pada menit ke-1.

Persiraja Banda Aceh Menang di Kandang Persik, Ukir Rekor Gol Tercepat di Liga 1 Indonesia (serambi indonesia/Habibi)

Fakrurrazi menjadi kiper utama terbaik pada pekan ketiga, dilanjutkan Syahrul Trisna pada bangku cadangan dari PS Tira Persikabo.

Selain Fakhrurrazi, ada enam belas pemain lain yang masuk dalam kategori best team of the week pekan ketiga, yaitu:

* Wander Luiz dari Persib Bandung,

* Gunansar dari Persipura

* Evan Dimas dari Persija